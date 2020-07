Alejandro Speitzer ha dado mucho que hablar por sus picantes escenas en “Oscuro deseo” (“Dark Desire” en inglés), donde da vida al atractivo y sensual Darío, y recientemente confesó que esas secuencias subidas de tono junto a la actriz mexicana Maite Perroni fueron difíciles de grabar.

El intérprete mexicano explicó que se debe a que es un poco penoso, además aclaró que en todo momento cuido a su compañera. “Son secuencias y escenas complicadas de hacer, más para mí que soy bastante pudoroso. Estas son gente, tienes que cuidar al compañero con el que te toca estar, con Maite siempre hubo respeto y comunicación”, contó a ‘La verdad’.

Asimismo, indicó que convertirse en Darío fue todo un reto porque tenía que dar vida a un personaje siniestro, lleno de intriga y con pasado realmente oscuro, algo distinto a lo que estaba acostumbrado. Sin embargo, le dejó una gran enseñanza: no intentar comprenderlo todo y vivir el presente. “A veces, cuando más buscas entender a tu personaje, menos lo logras”, afirmó en una entrevista para la agencia EFE.

Alejandro Speitzer derrocha sensualidad junto a Maite Perroni en "Oscuro deseo" (Foto: Instagram / @alejandrospeitzer )

LA TRANSFORMACIÓN DE ALEJANDRO SPEITZER EN DARÍO

Si bien el erotismo es parte fundamental de “Oscuro deseo” cada personaje de la película de Netflix esconde secretos que enriquecen la trama. Por eso, Alejandro Speitzer también se enfocó en los remordimientos del pasado de Darío.

“La pasión y lo erótico es muy importante, pero lo que destaco de todos los personajes es que la historia se cuenta por sus pensamientos y deseos. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar por satisfacer los deseos más oscuros? ¡Eso me encanta! Por ciertas circunstancias, mi personaje toma decisiones equivocadas y otras que no lo son. Incluso su verdadero ‘oscuro deseo’ sería pensar que puede limpiar su pasado”, explicó Speitzer en entrevista telefónica con el portal web ‘Show’.

"Hay una transformación muy interesante. Es un tipo que se enamora realmente, por ese enamoramiento desencadena mucho de la historia. También ha mucho que lo hace tomar decisiones que van a causar mucho conflicto", agregó.

“Otra de las cosas que me atraían en la historia es que toca temas importantes. En un inicio el feminicidio, el acoso, la violencia, de eso que muchos quieren llamar amor y que no es amor, es obsesión. Me encanta que sea una historia que esté generando esa conversación”, finalizó el novel intérprete mexicano, dijo Alejandro Speitzer a la agencia EFE.