A fines de 2022, Caroline Monje, la exnovia del difunto Álex Lequio, anunció sus planes de matrimonio con Álex Lopera, quien casualmente comparte nombre con el fallecido hijo de Ana Obregón. Sea como fuere, tanto la diseñadora de moda como su flamante novio lucían muy felices en redes sociales mientras exhibían el lujoso aro hecho a base de diamantes y piedras preciosas.

Desde que Álex Lequio partió a causa de un extraño cáncer, la vida de Ana Obregón entró en una severa depresión que fue superando con el pasar de los meses. Así, mientras veíamos la forma en que la bióloga trataba de sobreponerse a su duelo con ayuda terapéutica, la joven Caroline Monje dejaba de lado el luto y comenzaba a darse una nueva oportunidad en el amor.

Obviamente, la muerte de Lequio también logró afectarle a la diseñadora de modas, pues eran públicas las muestras de afecto y dolor que la catalana demostraba hacia el entorno de Obregón. Sin embargo, el tiempo logró sanar sus heridas, y a fines del año pasado, reveló a todos sus seguidores su compromiso con Álex Lequio, su nuevo novio.

La joven española anunció su futuro matrimonio a fines del 2022 (Foto: Caroline Monje / Instagram)

Aunque al principio había dudas sobre donde se iba a llevar a cabo este evento, la popular revista Vanitatis logró sacarle información a uno de los allegados de la futura novia y ha quedado al descubierto la fecha y el lugar donde se unirán en sagrado matrimonio.

LA BODA DE CAROLINE MONJE Y ÁLEX LOPERA : FECHA Y LUGAR

De acuerdo a la información publicada por el citado medio, la boda tendrá lugar a principios de octubre , por lo que es de sorprenderse que la catalana presuma varios vestidos de novia o arreglos florales durante los meses cercanos al evento.

Por otro lado, se rumoreó que lugar elegido sería Ibiza, pues la familia de la joven posee un hotel en la isla. Pero todo fue desmentido, ya que la locación seleccionada para las nupcias de Lopera y Monje será en Costa Brava , una de las zonas costeras más lujosas de España.

La joven catalana junto a Álex Lopera, su futuro esposo (Foto: Caroline Monje / Instagram)

Sea como fuere, parece que Monje volvió a confiar en el amor con Lopera y el apoyo de su madre Virginia Vicario, una de la cirujanas más reconocidas en todo España.

De hecho, se sabe que será ella quien tenga que ver directamente con los preparativos de la boda de Carolina en este 2023. ¡Muchas felicidades por esta nueva etapa que se avecina!

¿SE LLEVAN MAL ANA OBREGÓN Y CAROLINE MONJE?

Aunque ya no tienen esa relación entrañable luego del deceso de Lequio, los rumores de un posible distanciamiento entre Monje y Ana Obregón comenzaron a esparcirse a mediados del 2021. Sin embargo, nada de esto sería realidad, y una fuente cercana a ambas lo confirma.

La actriz española aún guarda relación con Caroline Monje (Foto: Ana Obregón / Instagram)

“Que nadie piense que no se hablan o que no hay buena relación, porque para nada es así. Su relación es buena y se escriben de vez en cuando. Después de lo que vivieron, no es para menos”, aseveró algún allegado a Jaleos. Recordemos que Ana Obregón fue tendencia en los medios luego de concebir otro bebé a través de un vientre subrogado.