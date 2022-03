A Alexis Ayala se le recuerda por las múltiples interpretaciones que ha hecho en diferentes películas y telenovelas en México, pero muy pocos conocen detalles de su vida personal, íntima y de su salud, así que llama mucho la atención cuando él mismo reveló que estuvo muy grave y que un serio episodio casi le cuesta la vida.

El actor de 56 años tuvo un infarto hace algunos años, el cual casi provoca que pierda la vida. Para suerte suya, de sus seres queridos y de sus fanáticos, aquella experiencia no llegó a mayores y su salud fue restablecida, quedando todo como una fea anécdota que a nadie le gustaría tenerla en su mente.

Durante una entrevista en el programa “Faisy nights” en julio de 2021, Ayala se atrevió a contar todo lo que vivió esa vez que un infarto apareció en su vida cuando menos se lo esperaba.

El actor mexicano contó sobre aquella vez en la que casi pierde la vida a causa de un infarto (Foto: Alexis Ayala / Instagram)

CUANDO ALEXIS AYALA CASI PIERDE LA VIDA POR UN INFARTO

Según lo que el propio actor cuenta, todo sucedió en el 2018 cuando se encontraba de vacaciones en su casa de Acapulco, donde varios síntomas extraños se presentaron, mostrando un evidente infarto que estaba sufriendo en ese preciso momento.

“Sabes que te está dando un infarto, no sé cómo explicártelo. Me solté del estómago, vomité, me dio dolor en todo el lado derecho, que es muy raro. Se me sumió el pecho, la mandíbula se me fue de lado, el brazo se me empezó a torcer. Me empezó a dar todo”, contó el mexicano.

Si bien pudo recuperarse después de esa horrible experiencia, el actor entró en una gran depresión que le afectó mucho psicológicamente, aunque finalmente pudo salir de esa sensación para sentirse bien y poder contar al mundo lo que vivió sin vergüenza o temor alguno.

“Me trajo muchas cosas negativas y me trajo muchas cosas positivas porque al final se convierte en un evento extraordinario. Después de ahí caí en una depresión muy grande y fuerte. Me engordé muchísimo de peso”, indicó.

NO FUE SU PRIMER ACCIDENTE

El actor también contó previamente que hubo otra oportunidad en la que también casi pierde la vida, aunque ello sucedió hace muchos años, cuando era joven y no entendía muy bien qué estaba ocurriendo.

Resulta que en 1992 tuvo una complicación muy seria con la tiroides y casi se muere, de acuerdo a sus propias declaraciones.

“Por la tiroides estuve gravísimo en el hospital, y ahí me dio un paro respiratorio. Al final me pudieron sacar de eso, pero estaba yo muy joven y no lo entendí como era”, argumentó Alexis Ayala.