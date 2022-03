Aunque todos lo conocieron como Joan Sebastian, el cantante mexicano José Manuel Figueroa no siempre se presentó de esa manera, así que hasta llegar a ese exitoso nombre artístico pasó mucho tiempo, lo cual dejó una curiosa historia que es digna de ser contada en los medios de comunicación para que los más jóvenes conozcan un poco más acerca de uno de los principales artistas de México del siglo pasado.

Fue su mánager y amigo Jaime Sánchez Rosado quien en una entrevista ha contado cómo es que surgió la idea del nombre artístico del cantante nacido en Juliantla, dejando a muchos sorprendidos pues se creía que su entonces productora era la que había tomado la decisión de llamarlo así y presentarlo de esa forma ante el mundo entero.

Joan Sebastian antes de alcanzar la tan ansiada fama se llamaba de otra forma pero se cambió de nombre artístico por una simple razón (Foto: Joan Sebastian / Instagram)

¿CÓMO NACIÓ EL NOMBRE ARTÍSTICO DE JOAN SEBASTIAN?

Durante los primeros años de su carrera, el ‘Rey del Jaripeo’ no se presentaba en los escenarios como Joan Sebastian sino como Figueroa, haciendo mención a su apellido paterno, pero había algo que no le cuadraba de todo. Incluso, existen algunas producciones discográficas que fueron tituladas de esa manera.

Jaime Sánchez Rosado, tras recibir la recomendación de una persona, se contactó con el artista para hacerlo firmar por discos Musart y fue allí cuando tuvieron una seria conversación acerca del nombre artístico que se iba a usar, teniendo en cuenta que todos creían que seguiría llamándose por su apellido.

Según el amigo del fallecido intérprete, él mismo fue quien tomó la decisión de cambiarse su nombre artístico porque no estaba del todo conforme. Es más, también propuso la idea de Joan Sebastian, lo cual fue aceptado sin problema.

“Él ya tenía pensado el nombre. Me había dicho que su nombre de ese entonces era su apellido y que no le gustaba, así que quería cambiarlo por Joan Sebastian. Yo le dije que no era fácil para la gente, pero es interesante. No discutimos, lo aceptamos de inmediato”, contó Sánchez.

LA VEZ QUE JOAN SEBASTIAN LE FUE INFIEL A MARIBEL GUARDIA CON ARLETH TERÁN

Maribel Guardia y Joan Sebastian eran una de las parejas más populares de la década de los 90. Fueron tan mediáticos que Emilio Larrosa los invitó a protagonizar la telenovela “Tú y yo”, que tuvo gran acogida entre el público. Sin embargo, su relación terminó en medio de un gran escándalo luego de que el ‘Rey del Jaripeo’ engañó a la actriz con su compañera de reparto, Arleth Terán.

“Yo me enteré viendo un programa y fue horrible, Joan estaba ahí conmigo en la casa. Una noche anterior yo lo había esperado toda la noche, pero eran las 6 de la mañana y llegó como a las 7. Cuando me siento a ver el programa que dicen que lo vieron bailando con Arleth Terán en una discoteca, lo dijo Pepillo Origel”, recordó la artista.

Cuando se enteró de la infidelidad, Maribel Guardia recordó que estaba en su casa con el ‘Rey del Jaripeo’ y su mamá.

“Para mí fue como un balde de agua y le dije que se fuera de la casa. Estaba mi mamá y ella parecía que era yo, ella se cayó, lloraba y yo muy tranquila, pero estaba devastada por dentro”, contó.