Después de dos años de espera, “Alice in Borderland” finalmente estrenará su segunda temporada el 22 de diciembre de 2022. La exitosa serie japonesa de Netflix regresa con ocho nuevos episodios que responderán a la pregunta más importante de Ariso y de todos los fanáticos: “Si terminamos todos los juegos, ¿podremos regresar?”

En una entrevista del gigante del streaming, los miembros del elenco de la ficción de suspenso basada en el manga del mismo nombre de Haro Aso contaron que el mundo del espectáculo es “más grande que nunca”.

Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Akaya Miyoshi, Aya Asahina, Dori Sakurada, Sho Aoyagi y Riisa son algunos de los actores que regresan en la segunda temporada de “Alice in Borderland”. Mientras que Yuri Tsunematsu, Tomohisa Yamashita, Hayato Isomura, Honami Sato, Kai Inowaki y Katsuya Maiguma se unen al elenco. Entonces, ¿quién es quién en los nuevos episodios de la serie japonesa de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “ALICE IN BORDERLAND”

1. Yuri Tsunematsu como Heiya

Yuri Tsunematsu, que empezó su carrera actoral en 2009.ha aparecido en una amplia variedad de películas y series de televisión, incluyendo “5→9 From Five to Nine”, es la encargada de interpretar a Heiya, una estudiante de secundaria que se involucra en el peligroso juego.

Yuri Tsunematsu como Heiya en la segunda temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

2. Tomohisa Yamashita como Kyūma

Tomohisa Yamashita, el idol y cantante también conocido como Yamapi ha participado en series de televisión como “Dragon Zakura”, “Nobuta wo Produce”, “Buzzer Beat”, “Summer Nude” y “5-ji Kara 9-ji Made”, asume el rol de Kyūma, el rey de los clubes.

Tomohisa Yamashita como Kyūma en la segunda temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

3. Hayato Isomura como Banda

Hayato Isomura, quien apareció en series como “Kamen Rider Ghost”, “Hiyokko”, “Suits”, “From Today, It’s My Turn!!” y “Reach Beyond the Blue Sky”, da vida a Banda, en la segunda temporada de “Alice in Borderland”.

Hayato Isomura como Banda en la segunda temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

4. Kai Inowaki como Matsushita

Kai Inowaki, que fue parte de películas como “Inu mo Kuwane do Charlie wa Warau”, “Onoda”, “In The Wake”, “Musicophilia”, “The Fable: The Killer Who Doesn’t Kill”, “My Blood & Bones in a Flowing Galaxy”, “Silent Tokyo”, “Life and Death On the Shore” y “Sweet Poolside”, interpreta a Matsushita.

Kai Inowaki como Matsushita en la segunda temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

5. Katsuya Maiguma como Yaba

Katsuya Maiguma, que trabajó en series como “Yokai Housemate 2″, “Dr. White”, “Yokai Housemate”, “An Incurable Case of Love”,”Butterfly’s Mechanics: Murder Analysis Squad”, “I Turn”, y “Cold Case 2″, es el responsable de encarnar a Yaba.