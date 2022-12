Después del confuso final de la segunda temporada de “Alice in Borderland” (“Imawa no Kuni” en su idioma original), los fanáticos de la serie japonesa de Netflix basada en el manga homónimo de Haro Aso esperan con ansias una tercera entrega que resuelve todas las dudas que dejaron los nuevos ocho episodios

En la segunda entrega, Arisu, Usagi, Kuina, Chishiya y los otros sobrevivientes deben superar juegos más mortales y complicados. El primer rival que aparece, el rey de espadas, resulta ser el más poderoso y difícil de derrotar, así que, antes deben enfrentar a otros directores de juegos.

Con cada prueba que superan, los protagonistas de “Alice in Borderland” se sienten más cerca de la libertad, pero esa alegría es opacada por los sacrificios que se ven obligados a realizar. Entonces ¿Podrá Arisu regresar al mundo real? Y, si lo hace, ¿valdrá la pena todo lo que ha perdido?

Usagi y Arisu escapando del rey de espadas en la segunda temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS DE LA TEMPORADA 3 DE “ALICE IN BORDERLAND”

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado una tercera temporada de la serie japonesa, pero por lo visto en el último capítulo, es posible que las aventuras de Arisu y los otros jugadores continúen en una nueva tanda de capítulos.

Además, considerando que la ficción se basa en un manga que tiene 18 volúmenes y 87 capítulos, hay suficiente material original disponible para otra temporada de la ficción dirigida por Shinsuke Sato.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de sus usuarios y en base a esas cifras determinar el futuro de una serie.

Usagi intentando salvar a un niño en uno de los juegos en la temporada 2 de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “ALICE IN BORDERLAND”?

Al final de la segunda temporada de “Alice in Borderland”, los protagonistas logran derrotar al rey de espadas, pero en el proceso Kuina, Ann, Aguni y la recién llegada Heiya resultan gravemente heridos. Así que, solo Arisu y Usagi se enfrentan a la reina de corazones, Mira, quien intenta confundirlos para ganar la última prueba.

Tras esa última victoria, Mira muere y los sobrevivientes tienen dos opciones: aceptar o rechazar su residencia permanente en ese mundo. Arisu, Usagi, Kuina, Chishiya, Aguni, Heiya y Niragi rechazan la oferta, mientras que Banda y Yaba la aceptan. ¿Significa que se convertirán en los próximos directores del juego?

Los que rechazaron la residencia despiertan en un hospital con distintas lesiones debido al impacto de un meteorito en la tierra. Ninguno recuerda nada sobre los juegos, es decir, no se conocen. No obstante, siente un vínculo especial. Aunque parece que los aterradores juegos terminaron, en la última escena se muestra la carta del Joker. ¿Significa que el juego aún no ha terminado? ¿Siguen atrapados en ese mundo? ¿Qué pasó con los que se quedaron? ¿Sobrevivirán a sus heridas?

ACTORES Y PERSONAJES DE “ALICE IN BORDERLAND 3″

Kento Yamazaki como Ryōhei Arisu

Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi

Nijirō Murakami como Shuntarō Chishiya

Ayaka Miyoshi como Ann Rizuna

Dori Sakurada como Suguru Niragi

Aya Asahina como Hikari Kuina

Sho Aoyagi como Aguni Morizono

Riisa Naka como Mira Kano

Yuri Tsunematsu como Heiya

Hayato Isomura como Banda

Katsuya Maiguma como Yaba