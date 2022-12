“Alice in Borderland”, la popular serie japonesa de suspenso, regresa muy pronto a Netflix con su segunda temporada. Como se recuerda, su primera entrega se lanzó el 10 de diciembre del 2020 en la plataforma de streaming y ahora, dos años después, sus seguidores esperan con ansias los próximos episodios de la producción dirigida por Shinsuke Sato.

Vale precisar que la temporada 2 de la ficción también está basada en el manga escrito e ilustrado por Haro Aso. Además, está protagonizada por los actores Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya, quienes repiten sus papeles como Ryōhei Arisu y Yuzuha Usagi, respectivamente.

¿Quieres descubrir más detalles sobre la continuación de la historia? A continuación, te revelamos la fecha de estreno, el tráiler y todo lo que sabemos sobre los nuevos capítulos de la serie de Netflix “Alice in Borderland”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “ALICE IN BORDERLAND”?

La temporada 2 de la serie “Alice in Borderland” se estrenará el jueves 22 de diciembre de 2022 a nivel internacional. Como es habitual en Netflix, la producción se lanzará a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi en la serie "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “ALICE IN BORDERLAND”?

“Alice in Borderland 2” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

Los actores protagónicos Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya en una escena de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

EL TRÁILER DE LA “ALICE IN BORDERLAND” - TEMPORADA 2

El pasado 3 de diciembre, Netflix estrenó el tráiler oficial de la segunda temporada de “Alice in Borderland″. Puedes ver el audiovisual, a continuación.

¿QUIÉNES SON PARTE DEL REPARTO DE “ALICE IN BORDERLAND” - TEMPORADA 2?

Gran parte del elenco original de “Alice in Borderland″ regresa en su segunda entrega. Además, se sabe que se suman nuevos talentos al reparto. Te detallamos quiénes son los miembros del elenco, en las siguientes líneas.

Personajes que regresan a la ficción:

Kento Yamazaki como Ryōhei Arisu

Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi

Nijirō Murakami como Shuntarō Chishiya

Ayaka Miyoshi como Ann Rizuna

Dori Sakurada como Suguru Niragi

Aya Asahina como Hikari Kuina

Sho Aoyagi como Aguni Morizono

Riisa Naka como Mira Kano

Nuevos integrantes del reparto:

Yuri Tsunematsu como Heiya

Tomohisa Yamashita como Kyūma

Hayato Isomura como Banda

Kai Inowaki como Matsushita

Katsuya Maiguma como Yaba

Honami Satō como Kotoko

En marzo de 2022, Netflix publicó un video en el que se aprecia a los actores de la serie hablando sobre su experiencia en el rodaje de esta nueva temporada.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “ALICE IN BORDERLAND”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, tras el emocionante final de la primera entrega, veremos a Arisu y Usagi intentando desentrañar los misterios de Borderland. En el lugar donde creen que se esconde la clave para descubrir dichos secretos, conocerán aliados, enemigos y a la mente maestra que está detrás de todo.

Asimismo, Arisu y sus amigos se verán enfrentados a juegos que son mucho más difíciles y peligrosos que los de los primeros capítulos. Finalmente, en el camino, intentarán reunir las cartas que les faltan para volver al mundo real.