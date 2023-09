A lo largo de su vida, Alicia Machado ha tenido muy buenos momentos, pero otros no tanto, como todo lo lamentable que vivió con Donald Trump, según revelaciones que ella misma ha dado desde hace muchos años. A ello, ahora se suma las presuntas agresiones que vivió cuando estuvo de novia con José Manuel Figueroa.

La venezolana, quien fuera ganadora del Miss Universo en 1996, ha hablado por primera vez de un tema que la marcó muchísimo y que tenía guardado por varios años. Se trata de una acusación en contra del mencionado hijo de Joan Sebastian, quien la habría agredido física y psicológicamente, asombrando por completo a sus seguidores, quienes han manifestado su apoyo en las redes sociales.

Esta noticia ha servido como confirmación a los rumores que habían por ese entonces, los cuales señalan que ella habría sufrido violencia por parte del cantante, que luego quedarían como cosa del pasado. Es por ello que ahora vamos a recapitular todo lo que se sabe de las acusaciones hechas por la propia Alicia Machado en el reality “Secretos de las Indomables” de Canela TV.

José Manuel Figueroa fue novio de Alicia Machado en 2006 (Foto: José Manuel Figueroa / Instagram)

ALICIA MACHADO CUENTA CÓMO FUE AGREDIDA POR JOSÉ MANUEL FIGUEROA

Durante el programa de televisión, Alicia Machado, con algunas lágrimas en la cara, se sinceró acerca de un hecho traumático de su vida, ocurrido en el 2006, cuando era novia del cantante José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián. De acuerdo a lo que ella reveló, fue agredida por la persona que amaba de una forma tremenda, causándole un daño físico y emocional.

“Tuve una muy mala experiencia con una persona con la que Ninel y yo coincidimos en algún momento de la vida. Esa persona, José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano Esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé que tanta droga se metía. De repente yo le llego por atrás y le digo: ‘Oye mira, necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en Ciudad de México’ y el cuate, que tiene una mano de este tamaño y es un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada. Se viene encima de mí y me empieza a dar patadas”, aseguró la venezolana a sus compañeras.

Lo sucedido no acaba allí, sino que también afirmó que, cuando se estaba yendo del lugar en su auto, Figueroa trató de perseguirla, pero solo atinó a lanzarle una piedra al vehículo, rompiendo el vidrio de la parte posterior. Todo esto, la obligó a regresar a Venezuela por un tiempo para recuperarse emocionalmente.

TAMBIÉN HABRÍA SIDO AMENAZADA DE MUERTE

En su relato, Alicia Machado aseguró también que, en ese momento, no dijo nada porque había sido amenazada de muerte por el artista, generando la preocupación de quienes la estaban escuchando.

“Esto nunca lo había hablado, ya me vale madre porque, ¿cuántas veces más me va a amenazar de muerte? Y lo primero que hizo fue llamarme para decirme: ‘Voy a hacer que te saque de México, que te quiten la residencia, que te deporten’”, añadió Machado.

LA REACCIÓN DEL PADRE DE ALICIA MACHADO

De acuerdo a las declaraciones de la también actriz, ella se regresó a Venezuela para refugiarse con sus familiares y fue así que todos se enteraron de lo sucedido. Ellos, muy disgustados y con mucha rabia, adoptaron un sentimiento muy negativo en contra de Figueroa, al punto de que lo querían matar, pero su papá dio un paso adelante.

El padre de Alicia Machado logró contactarse con Joan Sebastian para reclamarle lo que su hijo había hecho, teniendo una fuerte discusión al teléfono, la cual formará parte de la triste historia que le tocó vivir a una de las mujeres más queridas por el público latino.