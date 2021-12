Hace unas semanas, Alicia Machado se coronó como la ganadora del reality “La casa de los famosos” con más de 40 millones de votos, derrotando a otros artistas como Manelyk González, Cristina Eustace, Kelvin Rentería y Pablo Montero. La venezolana recibió un sustancioso premio de 200 mil dólares en efectivo, tras estar tres meses aislada de su familia.

El tiempo que pasó en el estudio de televisión ambientado como una casa, donde abundaron las risas, los llantos y las escenas picantes, valió finalmente la pena al ser retribuido con el cariño del público. Pero el dinero no fue lo único que la exreina de belleza se llevó, Machado ha declarado sentirse en el mejor momento de su vida, llena de amor y plenitud, con un físico asombroso.

No es un secreto los kilos que Alicia perdió en los últimos meses, tal como ella mismo lo confirmó en su cuenta de Instagram: “Bajé 11 kilos por no decir 12 porque me da hasta pena decir que bajé 12 kilos”. Lo cierto es que la artista ha deleitado en más de una oportunidad a sus millones de fanáticos con sus impactantes fotografías. A continuación, conoce las mejores instantáneas de la ganadora de “La casa de los famosos”.

El dinero no fue lo único que Machado obtuvo de beneficio por su presencia en el programa (Foto: Alicia Machado / Instagram)

LAS 10 MEJORES FOTOS DE ALICIA MACHADO

La ex pareja de Pablo Montero eligió un radiante conjunto color blanco para anunciar que tienes grandes proyectos laborales antes de acabar el 2021.

Machado tomando un poco de sol en su traje de baño con diseño animal print.

No cabe duda que el blanco es uno de los colores preferidos de la modelo. De forma seductora, Alicia se fotografió frente al espejo.

La venezolana eligió un vestido dorado, que acentúa su figura, para asistir a un evento social. A través de las transparencias, se pueden apreciar su contorneadas piernas.

Hace unas semanas, Machado asistió a una entrevista en el set de Telemundo y eligió un escotado vestido negro con transparencias con el que reveló su terso abdomen.





Una de las primeras imágenes de su renovada imagen. Con un vestido rojo sin mangas, la ganadora de “La casa de los famosos” deslumbró al público.

Alicia posando junto a su manager Daniel Ferrer en un vestido animal print que revela una de sus torneadas piernas.

Una radiante Alicia Machado posando en un ceñido vestido crema, con una apariencia similar a la de sus años de juventud.

La foto que eligió la empresaria para dar a conocer las razones por las que merecía ganar “La casa de los famosos”.

El rostro de la oriunda de Maracay luce visiblemente para delgado tras perder 12 kilogramos.