La tercera temporada de “Alta mar”, la segunda serie de Bambú Producciones para Netflix y la cuarta ficción original española de la popular plataforma streaming, se estrenó recién el viernes 7 de agosto de 2020, pero los fans de la ficción ya preguntan por una cuarta entrega.

Ambientada en la década de 1940, el programa sigue a dos hermanas que descubren el lado oscuro de su familia después de una serie de muertes extrañas en un crucero de lujo que se dirige de Europa a América del sur.

Mientras en la segunda entrega de “Alta mar” nuevas situaciones inexplicables que rozan lo sobrenatural son parte de la travesía hacia Brasil, en la tercera, de seis episodios, Eva se une a una misión para descubrir a la persona que encubre un virus mortal a bordo de la embarcación que va de Argentina hacia México. Entonces, ¿la historia continuará o será el último viaje del Bárbara de Braganza?

Ivana Baquero, Alejandra Onieva y Jon Kortajarena son los protagonistas de la tercera temporada de "Alta mar" (Foto: Netflix)

¿”ALTA MAR” TENDRÁ TEMPORADA 4?

A pesar de que en octubre del 2020 Bluper anunció que la serie tendría tercera y cuarta temporada, Netflix ha decidido que terminará la serie protagonizada por Ivana Baquero, Alejandra Onieva y Jon Kortajarena con su tercera entrega.

En su momento el sitio web español señalaba: “Alta mar no solo tendrá otra temporada, sino dos más. Si bien Netflix reveló el primer tráiler oficial y el póster de la segunda temporada producido por Bambú Producciones esta semana, nosotros en BLUPER podemos confirmar que la serie tendrá una tercera y cuarta temporada.”

Sin embargo, ahora el mismo medio asegura que eso no sucederá y que al igual que sucedió con “Velvet Colección”, cuya tercera temporada fue reconvertida en un especial navideño, el gigante del streaming decidió ponerle fin a los viajes del Bárbara de Braganza.

Al parecer algo similar ocurrió con “ Las chicas del cable ”, ya que inicialmente se tenía planeada una quinta y sexta entrega, pero fue convertida en una quinta temporada dividida en dos partes de cinco capítulos cada una.

No obstante, no todo está perdido para los fans de “Alta mar”, ya que aún no descarta la posibilidad de un spin-off.