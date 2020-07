CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Al parecer el fin del mundo es inevitable. Aunque los hermanos Hargreeves lograron escapar del apocalipsis de 2019, en la segunda temporada de “ The Umbrella Academy ” tienen que volver a unirse para descubrir qué causó el día del juicio final nuclear e intentar detenerlo. Todo eso mientras son perseguidos por un trío de despiadados asesinos suecos.

Después de viajar en el tiempo, Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinco, Vanya y Ben aparecen en Dallas, Texas durante un período de tres años a partir de 1960. Algunos, luego de haber estado atrapados en el pasado durante años, han construido nuevas vidas y han seguido adelante, seguros de que son los únicos que sobrevivieron.

Sin embargo, cuando Cinco aterriza justo en medio del holocausto nuclear, descubre que el fin del mundo los siguió y ahora se produce el 25 de noviembre 1963. Gracias Hazel y su máquina del tiempo, Cinco viaja 10 días antes para buscar a sus hermanos, pero después de algunos sucesos los hermanos hacen planes muy distintos de cómo pasar sus últimos seis días en la Tierra.

Una vez más, “ The Umbrella Academy ” tendrá que reunirse, descubrir qué causó el día del juicio final e intentar detenerlo.

La segunda temporada de "The Umbrella Academy" volvió a reunir a los hermanos Hargreeves (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

Desde el principio, Cinco dudó de las intenciones de Lila, la mujer desequilibrada que Diego conoció en el psiquiátrico, y tenía razón. Ella resultó ser la hija adoptiva de La Encargada (The Handler) y al igual que su madre busca la destrucción de los hermanos Hargreeves.

Luego de que Ben por fin “caminara hacia la luz” y evitara que Vanya volara el edificio del FBI en Dallas, provocando así una guerra nuclear entre los Estados Unidos y los soviéticos, Siete descubre que Harlan está en problema y todos se dirigen a la granja de Sissy para ayudarlo.

Sin embargo, cuando llegan, The Handler y Lila ya están ahí. Mientras la primera se trata de no perder el poder sobre la Comisión para la segunda es una venganza contra Cinco, a quien considera responsable del asesinato de sus padres.

Ben se despidió de Vanya y le dejó un mensaje para Klaus (Foto: Netflix)

Aunque The Handler lleva a todos sus agentes para asegurar su victoria a Vanya le toma unos segundos acabar con el batallón. No obstante, no consigue eliminar a Lila, quien resultó tener los mismos poderes que los hermanos Hargreeves.

En medio de su enfrentamiento, Cinco le revela a Lila que la orden de mata a su padres vino de la Encargada, pero cuando los cinco superhéroes intentan explicarle a Lila que ella también es parte de su familia, aparece The Handler y asesina a todos, incluida a su hija adoptiva.

Antes de que la Encargada pueda disfrutar su victoria, uno de los suecos le dispara varias veces, Cinco aprovecha esos segundos para volver en el tiempo y evitar la muerte de sus hermanos. Si bien los seis vuelven a su época, al final de la segunda temporada de “The Umbrella Academy” se encuentra con una pequeña sorpresa: The Sparrow Academy.

¿A qué época viajó Lila con la maquina del tiempo? (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL PARA LA TEMPORADA 3 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

Por lo visto al final de la segunda temporada, los Hargreeves evitaron una tragedia, pero alteraron el rumbo de la historia y ahora deben lidiar con las consecuencias. Por lo pronto, solo se mostró a un versión más joven de Ben, tal vez el resto sean versiones del resto o algunos de los 43 niños que nacieron el mismo día.

El director Steve Blackman adelantó: "Va a ser muy complicado para los hermanos de la Academia Umbrella. Ya no tienen su hogar, su padre está vivo y bien, lo cual no debería ser, así que no hace falta decir que habrá una locura familiar más destructiva".

Por su parte, Tom Hopper, quien interpreta a Luther en “The Umbrella Academy” insinuó que la tercera temporada podría presentar nuevos personajes y un nuevo entorno. “Hay una gran cantidad de nuevos personajes potencialmente, y nuevas relaciones, y un mundo completamente nuevo de nuevo”, dijo a Tech Radar. “Eso es lo que me encanta de cada temporada. Nos pone en un mundo completamente nuevo y presiona el botón de reinicio nuevamente, en lugar de continuar donde lo dejamos”.

Otras preguntas que la próxima temporada debe resolver son ¿A qué época viajó Lila? ¿Qué sucederá con Harlam y sus poderes? ¿The Handler realmente está muerta? ¿Qué sucederá con Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinco y Vanya?