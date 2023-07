El pasado 26 de julio, Antena 3 estrenó la temporada 12 de “Amar es para siempre”, la extensa telenovela que durante más de una década se mantiene como una de las más destacadas de la televisión, acumulando más de 1 millón de espectadores en su última entrega.

Para el cierre de la temporada anterior, personajes como Carballo y Andrea se despidieron de las pantallas, mientras que otros como Ciriaco y Maribel decidieron seguir su camino lejos de la Plaza de los Frutos.

Con la llegada de la última temporada, nuevas tramas de amor y traición llegarán a la telenovela de Antena 3, que estrenará sus próximos episodios del lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto.

Póster de "Amar es para siempre" (Foto: Antena 3)

5 COSAS QUE PASARÁN EN “AMAR ES PARA SIEMPRE”

Manolita, la única dueña del supermercado

La semana inicia con las diferencias entre Marcelino y Manolita sobre la dirección del supermercado, pero Quintero llega con una buena noticia: el juez ha declarado nulo el traspaso del local a Vicente Berrocal, por lo que la mujer vuelve a ser la única dueña.

Ante esto, Marcelino decide hacer lo mismo con su parte de los Berrocales, pero Crespo se niega. Sin embargo, tras una conversación con Alicia, el empresario opta por pagar su deuda.

Manolita recupera el control del supermercado en "Amar es para siempre" (Foto: Antena 3)

El romance de Iván y Ester

La llegada de Iván a la Plaza de los Frutos promete traer más de una complicación en la serie. Y es que pese a ser responsable del cambio de actitud de Ester, el personaje esconde un oscuro secreto y turbios negocios a los cuales responde.

Del mismo modo, se descubre que este tiene un pasado con Ester más allá del baile, pero ambos optaron por separarse. Sin embargo, con su regreso retomarán su romance, llegando a tener intimidad.

Sergio Mur es Ivan Mendoza en "Amar es para siempre" (Foto: Antena 3)

El encuentro de Lola y su hija

La historia oculta de Lola y su relación con los Quevedo quedó al descubierto la semana anterior, y su llegada al taller de la familia la acercará más a sus objetivos. Sin embargo, primero deberá ser testigo de la terrible relación de Elena y Victoria, además de su encuentro con Román, el cual saca chispas.

En conversación con este último, Lola menciona que Victoria no la única hermana, sino que Malena es su hija. Sin embargo, el encuentro no termina de la mejor manera y esta cae en un shock por el que casi no come ni duerme, lo cual deja muy preocupado a su padre Marcelino.

Lola conocerá a su hija Malena en "Amar es para siempre" (Foto: Antena 3)

Román le propone matrimonio a Alicia

Pese a la tensión que se siente cuando se encuentra con Lola, Román decidió dar un paso más en su relación con Alicia, la hija de Julio Crespo, el socio de los Quevedo. La propuesta de matrimonio y la palabra “acepto” de la joven marcó un tierno momento.

Esto, no obstante, se vio apañado, por el nombramiento de Victoria como jefa de diseño de Confecciones Quevedo, un puesto que le robó a su madre Elena.

Juan Blanco es Román Quevedo en "Amar es para siempre" (Foto: Antena 3)

La pelea de Elena y Victoria

Pese a ser madre e hija, ambas no se llevan para nada bien, una situación que empeora cuando su padre, Federico, decide nombrarla jefa de diseño tras su éxito con los encargos de Rosaura Andrade. De hecho, la mujer no duda en confrontar a su esposo: “Federico Quevedo, te vas a arrepentir el resto de tu vida, hasta el día del juicio final”.

La mujer podría encontrar un nuevo aliado en su hijo Román, quien por 15 años ha sido acusado por su padre de ser el causante de la muerte de su hermano. A la causa se suma Chimo, cuya devoción por Elena podría servir a los planes de la diseñadora. Ellos quieren ver a Federico caer, aunque este cuenta con el apoyo de Victoria y Crespo.