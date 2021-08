La serie “Américan Horror Story” lleva 10 años cautivando a sus miles de seguidores con las distintas historias que se presentan y, precisamente, este 2021 regresa a la pantalla chica con una nueva temporada que asegura pondrá los pelos de punta a más de uno. Como parte de los atractivos de esta nueva entrega están la presencia de importantes actores reconocidos mundialmente.

El productor Ryan Murphy ultimó todos los detalles de la temporada 10 de “Américan Horror Story: Double Feature”.

Esta nueva entrega ha sido dividida en dos partes, lo que se le conoce como dos mini temporadas separadas. La primera es “Red Tide”, una historia junto al mar que será ambientada en Massachusetts; mientras que la segunda se trata de “Death Valley”, una historia junto a la arena.

Cabe indicar que esta serie ha logrado obtener 17 nominaciones a los premios Emmy y para la temporada 10 tiene planeado presentar 10 capítulos donde según el productor general de la serie, Ryan Murphy, trae para los fanáticos un estilo más innovador.

“AMERICAN HORROR STORY 10”, ¿CUÁNDO SE ESTRENA EN LATINOAMÉRICA?

Los fanáticos de la serie de terror más vista de los últimos años podrán disfrutar de los nuevos capítulos de “Américan Horror Story” a partir del 31 de agosto vía Star+, el nuevo servicio de streaming de entretenimiento general y deportes de The Walt Disney Company dirigido al público adulto, que se lanzará en América Latina ese mismo día.

ACTORES Y PERSONAJES DE “AMERICAN HORROR STORY 10”

La nueva temporada de la serie que ha sabido ubicarse dentro del grupo de las más vistas y aclamadas por el público también trae muchas sorpresas en el reparto de actores que podrán ser vistos en esta oportunidad y que atravesarán por situaciones complicadas con cada capítulo.

La lista de los actores que serán parte de esta producción la pasamos a detallar a continuación.

FINN WITTROCK

Luego de haber participado en Américan Horror History: 1984, el actor Finn Wittrock regresa interpretando a Harry, quien es un escritor que traslada a su esposa embarazada y a su hija hasta un pueblo en la costa de Provincetown, Massachusetts. Es así que un caso desagradable de bloqueo del escritor terminará por convertirse en una de sus preocupaciones.

RYAN KIERA ARMSTRONG

Américan Horror History marca el debut en la actuación de la actriz que en esta ocasión encarnará a la joven Alma, hija de Harry y Doris. Como parte de sus características es que tiene un prodigio musical pero con ciertos comentarios que inquieta a más de uno como “Se necesita dolor para hacer cosas hermosas”.

MACAULAY CULKIN

Otro reconocido actor que aparecerá en esta temporada es Macaulay Culkin, esta será su debut en esta producción y llevará por nombre Mickey. Este personaje parece estar irrumpiendo en la casa de alguien en el tráiler de “Red Tide”.

SARAH PAULSON

La actriz en Murder House interpreta a Billie Dean Howard, una medium que visita la residencia de los Harmon. Cabe indicar que se le ha visto transformarse en algunos personajes bastante extravagantes a lo largo de los años. En Double Feature será una persona misteriosa y se caracteriza por correr, gritar y sangrar por la cara.

LILY RABE

En esta ocasión la actriz Lily Rabe interpreta a la esposa embarazada de Wittrock, pero en Américan Horror History: 1984 fue vista en el papel de la difunta abuela de Wittrock. Es así que ahora Doris busca encontrar el lado positivo de su nueva vida en Provincetown.

LESLIE GROSSMAN

En la serie interpreta a Ursula, una mujer que ocasionalmente utiliza gafas, aunque se le considera menos glamorosa que los personajes que interpretó anteriormente como la recordada ladrona de escenas de Américan Horror Story. En esta oportunidad ella sentirá que “algo extraño” sucede y tratará de buscar la verdad.

ANGELICA ROSS

Ella interpreta a la la enfermera Rita en la temporada Américan Horror Story: 1984. Como parte de su vida personal se conoce que estuvo comprometida una vez pero luego se separó de su pareja. También es una activista por los derechos de las personas trans.

DENIS O’HARE

En la temporada 10, el actor O’Hare encarnará a un habitante de Provincetown que es llamado Holden.

BILLIE LOURD

En la serie dará vida a Lark y es conocido por tener unos dientes muy afilados, precisamente, en el trailer se observa que efectúa una cirugía oral en Harry.

EVAN PETERS

Él habla de la habilidad innata de Provincetown para inspirar a quienes la buscan. El actor nació el 20 de enero de 1987 y ha formado parte de exitosas producciones como El nuevo Quicksilver; X-Men: Days of future past y el nuevo X-men: Apocalypse. Respecto a la televisión fue invitado para interpretar roles dentro de Criminal Minds, The Office US, etc.