Kara Sevda (Amor eterno en español) llegó a su final y ha dejado a los fans sin aliento, ya que el último capítulo fue muy desgarrador. Los televidentes esperaban que después de superar todos los obstáculos, al fin, Kemal (Burak Özçivit ) y Nihan (Neslihan Atagül) terminarían juntos y Emir en la cárcel pagando por todos sus maldades, sin embargo, el giro del desenlace fue muy duro.

El galán de la telenovela turca decidió sacrificarse con tal de salvar a su amada, así que tomó del brazo a su enemigo y como último acto de amor hizo explotar la granada que había pisado. Kemal se llevó consigo a Emir ya que entendió que esta sería la única forma en que Niha pueda vivir en paz el resto de su vida.

Después del terrible desenlace del protagonista, transcurren cuatro años y Nihal intenta seguir con su vida al lado de su pequeña. Antes del cierre de la historia, se escucha una voz en off y se trata de la carta que Kemal le dejó a su amada y le expresa todo el amor que siente por ella a pesar de la muerte.

Pero los fans se han percatado de un detalle sobre la misiva que el protagonista dejó para su amada. Si bien la esencia y el contenido de la telenovela se mantienen intactos independientemente del país y el idioma en el que se transmita, lo cierto es que el melodrama sí sufre ligeras modificaciones en cuanto a los diálogos de los actores debido a que cada territorio realiza su propia traducción.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LOS DIÁLOGOS DEL FINAL?

Presintiendo la tragedia que se acercaba, Kemal dejó escrita una emotiva carta para Nihan en la que expresa sus sentimientos hacia su amada y le da fuerzas para continuar sin él.

“No sé si leerás esta carta. Escucho sus voces dentro de la casa buscándome. Pronto llegarás al jardín. Te echo de menos aún cuando estás a mi lado. Ya no lo veo extraño, me he acostumbrado a ello porque tú eres mi aliento y mientras tu respires yo no moriré. Ya lo dijo Mevlana, ‘si no estás dispuesto a morir por una persona jamás le digas que la amas’. Yo estoy dispuesto a morir por ti porque esto que siento no es cualquier amor, es un amor eterno”, reza parte del escrito.

El dialogo que se escuchó en España no es exactamente la misma a la que salió en Estados Unidos.

Lo que cambia, no obstante, es la manera de expresar lo que se dice, más no el contenido.

Mientras que en la carta que vimos en Univision, por ejemplo, Kemal dice ‘te echo de menos aún cuando estás a mi lado’, en la transmisión que se pudo ver en España Kemal también hace mención a su hija. “Os echo de menos incluso cuando estoy a vuestro lado”, expresa.

¿CÓMO ES LA CARTA ‘ESPAÑOLA’ DE KEMAL?

“Quién sabe cuándo leerás está carta. Escucho tu voz y la de Deniz dentro de casa buscándome, pronto llegaréis al jardín. Os echo de menos incluso cuando estoy a vuestro lado. Ya no me siento raro, me he acostumbrado porque tú eres mi aliento. Mientras tú respires yo no moriré. Como dijo Mevlana ‘si no estás dispuesto a morir por una persona jamás le digas que la amas’. Yo estoy dispuesto a morir por ti porque esto que siento no es solo amor, es un amor eterno”.

