En los últimos años, la carrera de Ana de Armas ha evolucionado de manera impresionante, pasando de cintas televisivas a ser considerada en el top 100 de “Artistas, activistas y líderes de la próxima generación”, según la revista Time.

Fue así como la actriz nacida en La Habana inició su gran paso por Hollywood, integrando el elenco de “Blade Runner”, “The Gray Man” y, recientemente, protagonizando “Blonde”, la bioserie de Marilyn Monroe en Netflix.

A esto se le sumó su mediática relación con el experimentado actor Ben Affleck, quien es 15 años mayor, la cual finalizó en 2020.

Ana de Armas formó parte de "Yesterday" "Blade Runner" entre otros (Foto: Universal)

ANA DE ARMAS Y BEN AFFLECK

Armas y Affleck se conocieron en el set de grabación de “Deep Water” en 2019, donde ambos fueron protagonistas e interpretaban a Vic Van Allen y su esposa Melinda.

La relación trascendió la pantalla y a los pocos meses confirmaron que estaban juntos. No obstante, la unión no duraría y a inicios de 2021 ambos se separarían, pues, de acuerdo a una fuente cercana, se encontraban “en diferentes momentos de sus vidas”.

Tras la ruptura, el actor que interpretó a “Batman” volvería con Jennifer López, mientras que Armas encontraría el amor en el ejecutivo de Tinder, Paul Boudakadakis.

Si bien, tanto Armas como Affleck han evitado referirse uno del otro, recientemente la cubana ha roto su silencio y calificó su relación con el estadounidense como “horrible”.

Ben Affleck y Ana de Armas en una escena de "Aguas Profundas". Foto: Claire Folger.

LO “HORRIBLE” DE LA RELACIÓN CON BEN AFFLECK

En conversación con “Elle”, la actriz de 34 años indicó que casi no podía salir con Affleck, pues las cámaras y paparazzis no paraban de perseguirlos, lo cual “empezó a ser un poco demasiado”, pues no encontraba manera de huir.

“Fue horrible. Una de las razones que me hizo marcharme”, indicó con seguridad.

Del mismo modo, la ruptura hizo que la joven actriz decidiera abandonar Los Ángeles, algo de lo que no se arrepiente: “Pasar por la ruptura confirmó lo que yo pensaba. Este no es el sitio para mí”.

La mala experiencia hizo, además, de que desarrollara cierta tensión hacia la ciudad californiana. “Siempre es la sensación de algo que no tienes, algo que falta. Es una ciudad que te mantiene ansioso”, comentó.