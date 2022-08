Ana de la Reguera reveló que no tener millones de seguidores en redes sociales le costó en el trabajo.





Si bien Ana de la Reguera es una de las actrices más reconocidas e importantes de los últimos años, participando en reconocidas producciones y llegando a plataformas de streaming, aseguró no sentirse lo suficientemente valorada.

Y es que en la actualidad, la celeb de México ha logrado dar el salto a Hollywood y unirse a los elencos de “Army of the dead” de Netflix y “La Purga”, además de interpretarse a sí misma en la serie “Ana” de Amazon Prime Video.

No obstante, la actriz de 45 años reveló recientemente que en varias ocasiones no fue juzgada por su talento, sino por la cantidad de seguidores que poseía en redes sociales y el marketing que podían generar.

Ana de la Reguera, en una escena de la segunda temporada de "Ana".

LOS PAPELES DE ANA DE LA REGUERA

En entrevista con el diario “La opinión”, la novia de Alfonso Herrera denunció que la fama de algunos personajes fue más importante para algunos productores que el talento para la actuación.

“Algunas plataformas lo hacen por los clics que tienes en redes sociales, me han quitado papeles porque la otra actriz tiene más clics que tú en la plataforma”, se quejó

En ese sentido, la protagonista de “Todo por amor” destacó que eso ocurre “con directores que no tienen tanta experiencia, carrera, o sobre todo proyectos nuevos en donde la plataforma necesita tener cierta seguridad, pero cuando son producciones ya muy establecidas no les importa eso”.

ANA DE LA REGUERA SUFRIÓ DE ACOSO Y ABUSO

El poco interés de algunas producciones por el talento de sus integrantes no fue el único incidente que vivió la reconocida actriz, pues hace unas semanas reconoció que también fue víctima de acoso durante sus primeros años.

“Me pasó definitivamente que me cerraron las puertas y tuve que literalmente volver a mandar mails a todo el mundo. Sí, me ha tocado, pero bueno, afortunadamente el mundo está cambiando poco a poco”, reconoció la estrella de “Capadocia”.

Afortunadamenta para Ana, esta no dejó que el miedo la obligue a ceder ante las presiones y “pinto su raya”, lo cual le ha permitido ser parte de reconocidos proyectos internacionales.