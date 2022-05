Ana Paula Capetillo es la segunda de los cinco hijos que tuvo la pareja de artistas Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Recientemente, se anunció que seguiría los pasos de sus padres, ya que formará parte de la bioserie de Vicente Fernández. Te contaremos estos detalles y muchos más.

Biby Gaytán se ha desempeñado en diversos rubros como el canto, la actuación y el baile. Ella también creció en una familia de mucho talento, pues su madre fue una maestra de ballet y sus hermanos se dedicaron a la música. Se le conoce por haber formado parte del grupo infantil “Timbiriche”, junto a su ahora esposo.

Si bien Eduardo Capetillo integró la agrupación por algunos años, adquirió mayor popularidad al volverse solista y protagonizar “Baila conmigo” junto a la madre de sus hijos. También tuvo papeles principales en telenovelas como “Marimar” y “¡Viva los niños!”.

Andrea Galarreta, Paulina Rubio, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán en "Baila conmigo" (Foto: Televisa)

Por su parte, Ana Paula ya tenía cierta presencia pública desde hace algunos años, pues reúne bastantes seguidores en sus diferentes redes sociales. En Instagram cuenta con más de 400 mil, mientras que en TikTok tiene alrededor de 40 mil.

Ahora decidió migrar de los teléfonos a los televisores, ya que formará parte de una producción de Netflix.

ANA PAULA EN LA BIOSERIE DE VICENTE FERNÁNDEZ

En el cumpleaños que acaba de celebrar, la hija de los actores pudo festejar doble. No solo ha llegado a un cuarto de siglo, sino que este año realizó su debut en la bioserie de Vicente Fernández, titulada “El Rey”. Esta versión de la vida del cantante será emitida en la plataforma de Netflix.

Ana Paula contó en una entrevista para TVNotas que uno de sus más grandes sueños era poder volverse actriz profesional y seguir los pasos de sus progenitores.

“Siempre deseé ser actriz como mis papás y quise hacerlo yo solita. Todo el mundo sabe que soy hija de ellos, no me puedo quitar los apellidos, pero sí quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo por mi propio mérito”, confesó.

Ella es independiente desde hace algún tiempo, incluso vive sola y buscó su propia agencia para emprender su sueño. No obstante, aseguró que ser hija de figuras tan conocidas puede jugarle a favor o en contra.

“No sé si me beneficia o me perjudica, (ser Capetillo Gaytán). Voy a demostrar lo que soy y lo que tengo con mi talento y acciones”, afirmó al portal de noticias. "

Y lo ha hecho, pues consiguió participar de una gran producción junto a intérpretes reconocidos como Jaime Camil. Por otro lado, no se conoce todavía fecha de estreno, pero la plataforma de streaming ya lanzó el trailer e informó que tendrá 36 episodios.

LAS DESVENTAJAS DE SER FAMOSA

Ser una persona conocida tiene su parte negativa. Una de ellas es que tanto tu vida privada como pública está bajo el escrutinio de la audiencia y las afiladas palabras que puedan dirigir. Por ello, estar sujeta a críticas es algo a lo que Ana Paula Capetillo está acostumbrada.

A finales del año pasado, la controversia se debió a un inocente video de parodia que la joven realizó para su cuenta de TikTok. En ella, aparecía recreando una escena de la famosa película adolescente “Chicas pesadas”, en donde Regina George descubre que lo que comía no la hacía bajar de peso. Muy por el contrario, era una barra nutritiva para aumentar los kilos rápidamente.

Ante esto, los internautas dejaron desagradables mensajes criticando el hecho que estuviera comiendo frituras y, sobre todo, haciendo comentarios hirientes sobre su peso. Sin embargo, Ana Paula no se quedó callada y respondió a los insultos.

“Me parece preocupante, me parece sorprendente todos los comentarios de body shaming, o sea, de ataques hacia mi cuerpo que recibí por ese video”, escribió la hija de Biby Gaytán en un video. “Estoy muy sorprendida, sobre todo porque todos estos comentarios eran de otras mujeres, yo no vi un solo comentario de un hombre atacando mi cuerpo, todos eran de otras mujeres atacando mi cuerpo”.

NADA TUMBA SU AUTOESTIMA

A pesar de las críticas cargadas de estereotipos de bellezas irreales, Ana Paula se quiere mucho como para dejar que el “bullying” le afecte.

Está orgullosa de su cuerpo y no teme mostrarlo, pues en más de una ocasión ha colgado fotos en bikini donde aparece muy guapa, sin importar qué expectativas tienen los demás de ella.

Captura de pantalla de una historia de Pau Capetillo (Foto: Ana Paula Capetillo / Instagram)

QUÉ DIJO SU MADRE

La familia Capetillo-Gaytán siempre ha demostrado ser muy unida y amorosa. Por ende, cuando ocurrió la ola de comentarios negativos hacia su hija, Biby Gaytán le brindó su apoyo incondicional.

“Eres una de las mujeres más bellas, más brillantes, valientes e inteligentes que he conocido. Eres más inteligente que bonita, ¡y mira que eres bonita! Dios te bendiga siempre hijita querida”, fue el mensaje que le envió y el cual Pau Capetillo compartió en sus historias de Instagram.

SU CANAL DE YOUTUBE

Como mencionamos anteriormente, Ana Paula Capetillo ya tenía bastante presencia en redes sociales. Otra de ellas es YouTube, en donde tiene un canal junto a su hermana Alejandra.

En los videos que publican juntas, o por separado, suelen ser tutoriales de belleza o vlogs de experiencias del día a día, como la visita sorpresa que hicieron a México.

DATOS PERSONALES DE ANA PAULA CAPETILLO