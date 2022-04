El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante Sasha Sokol aprovechó para alzar su voz y denunciar que fue víctima de abuso por parte del productor musical Luis de Llano cuando ella aún era menor de edad. A esta acusación se suma la locutora Alejandra Ávalos.

De acuerdo con la primera denuncia, realizada por Sokol, todo ocurrió cuando ella tenía 14 años y formaba parte del grupo Timbiriche, mientras que el productor llegaba a los 39 años.

En su denuncia, la cantante indicó que de Llano “era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”.

ALEJANDRA ÁVALOS DENUNCIA A LUIS DE LLANO

A Sokol se le sumó la locutora y cantante Alejandra Ávalos, quien insinuó en una entrevista a Fusión Radio que no era la primera vez que el productor se veía o intentaba involucrarse con adolescentes.

“Al final de la vida Luis (De Llano) se casa con una prima mía y ahora es para mí muy difícil determinar qué estaba bien o qué estaba mal porque en su momento todos los adultos aceptaron esas relaciones de Luis con menores, esa es una realidad. Ella lo conoció cuando tenía 14 años o menos”, indicó.

En su intervención, la cantante de 53 años indicó que los adultos en aquel momento normalizaron la relación con jóvenes. “Entonces si los padres, en algún momento, te dan un consentimiento y tú como adolescente te empeñas en hacer una relación con alguien y crees que es lo mejor para ti, y tu familia te deja, bueno, pues no hay nada que juzgar”, apuntó.

La intérprete de “Será” resaltó que, en aquel momento, las relaciones entre menores y mayores no tenían la repercusión actual. “Yo me acuerdo que todavía no existía lo de determinar que a cierta edad estar con menores era un delito”, subrayó.

Luis de Llano fue denunciado por Sasha Sokol (Foto: Esmas)

ALEJANDRA ÁVALOS APOYA A DENUNCIA A SASHA SOKOL POR LUIS DE LLANO

La cantante comentó que si bien apoya la denuncia de Sasha Sokol, ella fue beneficiada con su relación, pues gracias a la influencia del productor, esta pudo despegar en su carrera.

“Él es mi familia, se casó con una prima hermana mía. Sasha es una gran amiga con la que estuve en el último Big Brother VIP, comulgué con ella en muchas situaciones de hermandad. La conocí desde niña y acompañaba a Luis a casi todas las cosas que realizaba como productor, yo hice coros para Timbiriche, para el disco de ella”, sentenció.