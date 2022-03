En la década de 1980, una de las relaciones más polémicas en el mundo del espectáculo de México fue conformada por Sasha Sökol y Luis de Llano, cuando la cantante aún formaba parte del grupo Timbiriche. Tan controvertiva que ella era una niña de 14 años y él un hombre de 39 cuando dieron a conocer su romance. Más de 40 años después, la famosa salió al frente y reveló lo que realmente pasó.

La noche del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Sasha Sökol alzó su voz en contra de Luis de Llano por presunto abuso durante la relación que sostuvieron cuando ella era una menor de edad. A través de su cuenta de Twiter, la cantante señaló que el productor de Televisa “abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”. Asimismo, destacó que cada vez que él habla de ella miente, porque “sabe perfectamente que lo que hizo es un delito”.

Las declaraciones de la cantante vienen tras la entrevista que tuvo Luis de Llano en el espacio de Yordi Rosado, y rápidamente causó revuelo en redes y en la industria del entretenimiento. A raíz de todo, son muchos los que se preguntan quién es Luis de Llano. A continuación, todo lo que debes saber.

Sasha Sokol alzó su voz en contra de Luis de Llano por presunto abuso durante la relación que sostuvieron cuando ella era una menor de edad (Foto: Luis de Llano/Instagram)

¿QUIÉN ES LUIS DE LLANO?

Luis de Llano Macedo nació en 1945 en la Ciudad de México, tiene actualmente de 76 años. Proviene de una familia ligada a la industria, es hijo del productor Luis de Llano Palmer y la actriz Rita Macedo, y hermano de la cantante y actriz Julissa.

Es uno de los protagonistas del desarrollo de la televisión en México, desde Telesistema Mexicano a Televisión Independiente de México y Televisa. Además, es uno de los productores más reconocidos de su país. Bajo su mano se desarrollaron programas unitarios y telenovelas, como “¡Cachún, cachún, ra ra!”, “Alcanzar una estrella”, “Atrévete a soñar” y “DKDA: sueños de juventud”.

La trayectoria de Luis de Llano incluye también la formación de algunos de los grupos y artistas famosos de las últimas décadas como Fresas con crema, Garibaldi, Kabah, Microchips, DKDA, Los muñecos de papel, y Timbiriche.

Como escritor, de Llano ha creado los libros: “Avándaro 50 años. Cuando el rock mexicano perdió la inocencia”, “El Umbral”, “Crónicas trasatlánticas” y “Expedientes pop”.

Luis de Llano Macedo nació en 1945 en la Ciudad de México, tiene actualmente de 76 años. Proviene de una familia ligada a la industria (Foto: Luis de Llano/Instagram)

LOS DESCUBRIMIENTOS DE LUIS DE LLANO

En el pasado el productor creó varias bandas que hasta la fecha son sinónimo de éxito. Thalía, Paulina Rubio, Sergio Mayer, Jay de la Cueva o María José, son parte de la lista de los personajes que Luis de Llano descubrió con buen ojo y que hoy gozan de gran fama. Además de Pilar Montenegro, Sasha Sökol, y demás integrantes de los grupos que formó a lo largo de su vida en la industria mexicana.

SU CONTROVERTIDO ROMANCE CON SASHA SÖKOL

El productor mantuvo una relación con Saha Sökol cuando ella apenas tenía 14 años. De acuerdo con las declaraciones de Luis de Llano en el programa “Ventaneando”, su relación con la entonces niña duró dos semanas y él se llegó a enamorar.

En otra entrevista con TVNotas, indicó que cuando estuvo con la cantante le llevaba 25 años de edad. “Ella empezó en Timbiriche en el año 82, y su lanzamiento como solista fue en 86; ella ya tenía 17 años, casi 18″, reveló. No obstante, según Sökol apenas tenía 14 años y él 39 y la edad que dijo el productor sería en la que dejaron el noviazgo.

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, escribió Sasha Sökol en Twitter.

Sasha Sökol en Timbiriche (Foto: Sasha Sökol/Instagram)

Por su parte, de Llano reveló que la intérprete incluso se fue a vivir con él, y aunque no aclaró en qué año ocurrió esto, aseguró que la madre de Sasha no se opuso a ello. Sin embargo, la famosa de hoy 51 años desmintió esta versión y confesó que su madre la sacó de Timbiriche y la mandó a estudiar fuera del país porque no estaba de acuerdo con esa relación.

LA ACUSACIÓN DE SASHA SÖKOL A LUIS DE LLANO

Sasha Sökol eligió este 8 de marzo para revelar su versión de los hechos. “Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, señaló la cantante.

“Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él. Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito”, agregó. Si quieres conocer toda la confesión de Sasha Sökol, HAZ CLIC AQUÍ.