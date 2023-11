RBD sigue desarrollando su gira del regreso con un gran éxito y también un enorme esfuerzo, el cual se ve evidenciado en cada una de sus presentaciones sobre el escenario. Ahora, la agrupación se encuentra en Brasil, donde el pasado viernes 17 de noviembre realizó su cuarto concierto en ese país, pero todo no fue felicidad.

Anahí, una de las integrantes de la banda mexicana, es, en estos momentos, el centro de atención de todos los fans del grupo debido a que no pudo terminar del todo bien ese concierto en el Allianz Parque de Sao Paulo. Un complicado problema de salud que la ha aquejado en los últimos días le provocó que su desempeño no sea el correcto.

Es más, ella misma tuvo que apoyarse en sus demás compañeros en las partes que le tocaba, pues no podía completarlas debido a un evidente deterioro de su voz, el cual es producto de un malestar general que la ha ido afectando. Ella misma, sobre el escenario, reconoció que no ha podido trabajar de la mejor manera porque estaba afónica y pidió disculpas a los asistentes.

Anahí tuvo un problema de salud que la obligó a no terminar su concierto en Brasil (Foto: RBD / Facebook)

¿POR QUÉ ANAHÍ TUVO QUE IRSE EN AMBULANCIA?

Antes del final del concierto en Brasil, Anahí no tuvo de otra que acercarse a un grupo de paramédicos en una ambulancia. Allí recibió las primeras atenciones y fue acompañada por su esposo, el político Manuel Velasco. Finalmente, Anahí tuvo que irse de emergencia a un hospital por todo el malestar que sentía en esos momentos.

Se supo que, días previos a este concierto, Anahí había estado con una fuerte infección que le provocó fiebre y dolor de cuerpo. Además, se había descartado que esos síntomas sean producto de la covid-19, así que aún queda determinar qué es lo que provocó todo eso.

Después de unos cuantos análisis que se le practicó, se le dio un diagnóstico certero a la cantante y ella misma, a través de un mensaje en sus historias de Instagram, dio a conocer qué es lo que le estaba sucediendo.

“He tenido varios días con un dolor insoportable en las costillas, espalda y cabeza. Fiebre muy alta y escalofríos. De acuerdo a los estudios de sangre y ultrasonido que me realizaron, tengo una severa infección en los riñones, mucha inflamación y dolor”. aseguró.

Imágenes de Anahí (@Anahi) tras el concierto de RBD (@RBD_oficial), de donde tuvo que salir en ambulancia pic.twitter.com/cUc5E5RRko — Cultura Pop (@RCulturaPop) November 18, 2023

LAS DISCULPAS DE ANAHÍ

Antes de finalizar el concierto y que anahí se vaya en ambulancia a un centro de salud, ella misma tomó la palabra y pidió a los asistentes que guarden silencio para poder hablarles. Con sus palabras, la mexicana explicó que estaba con mucho dolor y que estaba muy apenada por no poder estar al 100% y darle al público el mejor show posible.

En su cuenta de Instagram, Anahí compartió el momento en el que se sincera con el público y cuenta qué le sucedía. Allí se puede notar claramente que su voz no estaba bien y que andaba algo ronca, lo cual es algo muy perjudicial para cualquier cantante, ya que ese es su instrumento de trabajo.

“Ellos (sus compañeros) saben que no han sido días fáciles, estoy con mucho dolor, realmente me siento muy mal por no darles lo que ustedes merecen y no quería perderme esta noche, estar aquí con ustedes para mí es lo más importante”, fueron algunas de sus palabras.