En el emocionante mundo del cine, pocos eventos son tan prestigiosos como el Festival de Cine de Cannes, y una película que se destaca en este escenario se convierte en un fenómeno por derecho propio. Este es el caso de “Anatomy of a Fall” (“Anatomía de una caída” en español), un thriller dramático judicial francés que se llevó la codiciada Palma de Oro, un reconocimiento a la excelencia cinematográfica.

Dirigida por Justine Triet, conocida por sus obras anteriores como “Sibyl” e “In Bed with Victoria”, y con un guión coescrito por Triet y Arthur Harari (“Onoda: 10,000 Nights in the Jungle”), esta película se ha convertido en un fenómeno que ha trascendido fronteras y merece ser explorado a fondo.

Estrenada en el Festival de Cine de Cannes el 21 de mayo de 2023, la película no solo se llevó la Palma de Oro, sino que también fue honrada con el premio Palm Dog, destacando la maestría cinematográfica y las actuaciones magistrales de su elenco.

El impacto de “Anatomy of a Fall” no se limita a las fronteras francesas, ya que la película ha cosechado éxitos en todo el mundo. Con elogios de la crítica y más de un millón de entradas vendidas en Francia, la obra continuó su racha de victorias con nominaciones en cuatro categorías en la 81ª edición de los Globos de Oro.

Swann Arlaud interpreta a Vincent Renzi, el esposo de Sandra Hüller en "Anatomy of a Fall" (Foto: Le Pacte)

¿DE QUÉ TRATA “ANATOMY OF A FALL”?

Según la sinopsis oficial, la película sigue a “Una mujer que es sospechosa del asesinato de su marido y su hijo ciego se enfrenta a un dilema moral como único testigo”.

Este drama inteligente y convincente explora el dilema moral que enfrenta la protagonista mientras lucha por demostrar su inocencia tras la inesperada muerte de su esposo.

“Anatomy of a Fall” no se adscribe claramente al género de misterio o novela policíaca, ni se sumerge completamente en el ámbito del drama judicial. Además, destaca por su peculiaridad al alternar entre el inglés y el francés a lo largo de la trama, brindando una experiencia cinematográfica única.

MIRA EL TRÁILER DE “ANATOMY OF A FALL”

¿CÓMO VER “ANATOMY OF A FALL”?

Para disfrutar de “Anatomy of a Fall”, inicialmente se estrenó en cines en Francia el 23 de agosto de 2023.

Sin embargo, si te encuentras en México, la espera llega a su fin, ya que la película estará disponible a partir del 1 de febrero de 2024.