André Castañeda fue el último invitado de “El valor de la verdad”. El ex chico reality contestó hasta la pregunta 20 y se llevó S/25 mil.

Durante su participación contó la tormentosa relación que tuvo con la modelo Poly Ávila y los romances que tuvo con Vania Bludau y Leslie Show.

Asimismo, se refirió a la ‘Fiesta del terror’, en la que varias invitadas señalaron haber sido drogadas.

A continuación, las preguntas más polémicas que contestó André Castañeda en el sillón rojo de Beto Ortiz.

¿Se golpeaba Poly Ávila para que no termines con ella?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Ella pasaba por una época donde estaba mal psicológicamente y tenía un tratamiento con el psiquiatra. Ante cualquier eventualidad o discusión tonta, ella me buscaba pelea y todo desencadenaba en un colapso. Empezaba con la histeria, gritos, llanto y terminaba con tirarse cabezazos contrala pared, arañarse, arrancarse el cabello. Al principio me chocó y el primer momento decidí alejarme de ella por ese tema. Debido a esto, puse cámaras de seguridad para que la gente no pensara que la maltrataba, luego de que tuvimos un problema tuve que prever todo”.

¿Quiso Poly Ávila lanzarse del octavo piso?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo soy de las personas de que si ve una discusión con su pareja, se retira. Como le dije chau, se volvió loca. Una vez cuando terminé la relación y me fui me empezó a llamar muchas veces, incluso me enviaba más de 50 mensajes. Sentía que me manipulaba y yo cedía. Me dijo que si no iba se lanzaba del octavo piso en varias oportunidades y como vi que se flagelaba, yo le creía. Ella jamás contó esa historia, incluso llamábamos a su psicóloga a las tres de la mañana para que la calme. Ella se proyectaba con una familia conmigo, pero yo no”.

¿Le jalaste el pelo a Poly Ávila?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Habíamos discutido, yo había salido con Ernesto Jiménez y Alfredo Benavides en Chacarilla que unas chicas. Estábamos tranquilos y empezaron a llegarme mensajes de Poly que me decía que estaba rodeada de pu… y me empezó a insultar, por lo que apagué el celular. Luego decidimos movernos a una discoteca donde no sabía que estaba Poly. En camino, un amigo me dice que ella estaba ahí colgada del cuello de Nicolla y los grabó hablando de Angie. Al entrar, ella estaba en zona VIP y nosotros abajo esperando el brasalete, después de recibirlo me adelanté. Ella me agarra y yo le jalo el cabello y le digo aquí estoy, sí le dije cosas feas. De ahí se inventó una leyenda. Lo que dijeron que la arrastré es mentira. Después de lo que pasó, Nicola se me acercó a mí para pedirme disculpas y decirme que no estaban haciendo nada malo, tras ello conversamos un par de cosas y terminamos bien, dándonos la mano”.

¿Te pidió ayuda el abogado Adolfo Bazán para que Macarena Vélez no lo denunciara?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Lo conozco de vista, tenemos un amigo en común. Yo me entero de lo que pasó a Macarena cuando estaba en Estados Unidos y al ver su mensaje le dije quién era y aconsejé que lo denuncie. A mi amigo le dije que pata era una porquería de persona y ahí quedó la conversación. Después mi amigo me pregunta si me hablaba con Macarena para que intermedie con Bazán y hagan una conciliación. Yo le dije que jamás me prestaría para eso. Se lo dije después de una semana a Maca, pero como anécdota”.

¿Te han pepeado?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Estaba trabajando en la línea aérea y fue cuando estaba de viaje en Brasil. Fui con mi amigo a un bar, al pedir en la barra una chica preciosa se me acerca y me empezó a hablar, yo me distraje y me pusieron una pepa con la que perdí la noción. Lo único que recuerdo es saliendo abrazado de dos personas y mi amigo me agarro por la espalda, es en ese momento desaparecieron a ellas. Por suerte estuvo él, sino me hubieran sacado los órganos”.

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Se golpeaba Poly Ávila para que no termines con ella?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Quiso Poly Ávila lanzarse del octavo piso?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Te fue infiel Poly Ávila?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Tuvo un affaire Poly Ávila con Nicola Porcella?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Le jalaste el pelo a Poly Ávila?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Golpeaste a Poly Ávila frente a Doménica Delgado?

Respuesta: No (Verdad)

7. ¿Tuviste una relación con Leslie Shaw?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Te fue infiel Vania Bludau con Sebastián Lizarzaburu?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Fuiste stripper?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Trabajabas recolectando semen?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Te has drogado?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Te han pepeado?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Has hecho un trío?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Afanaba Michael Succar a Poly Ávila cuando te veías con ella?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Le escupiste en la cara a Eyal Berkover?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Le tenías celos a Nicola Porcella?

Tocan botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Te vetó Vania Bludau de un programa de competencia?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Te pidió ayuda el abogado Adolfo Bazán para que Macarena Vélez no lo denunciara?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Amas a Poly?

Respuesta: No (Verdad)

19. ¿Hubo otras chicas drogadas en la ‘Fiesta del terror’?

Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Te dijo Poly Ávila que consumió ‘M’?

Respuesta: Sí (Verdad)

