Andrés Calamaro visitó el set del popular programa español ‘El hormiguero’ para presentar su nuevo disco ‘Dios los cría’. Sin embargo, la noche que se suponía sería única y especial por el homenaje que le prepararon, se convirtió en un momento incomodo para Pablo Motos que tuvo que hacer de todo para que la entrevista fluyera con normalidad.

Desde el minuto uno que el argentino entró al programa, sus más fieles seguidores no dudaron en criticarlos por lo extraño que se estaba comportando y esto, sin duda, se volvió viral en las redes sociales y causó mucha polémica.

La visita de Andrés Calamaro causó mucha sorpresa para todos los televidentes que no dudaron en preguntar que sucedía con el cantante. A continuación te vamos a contar por qué la actitud del argentino causó tanto revuelo.

¿QUÉ PASÓ CON ANDRÉS CALAMARO EN EL HORMIGUERO?

A penas Andrés Calamaro piso el set de ‘El hormiguero’ fue muy criticado en redes sociales, ya que el cantante empezó la entrevista haciendo gestos extraños con la boca, poniendo “morritos” y jugando continuamente con las gafas de sol que llevaba. Las palabras del artista argentino tampoco parecían tener mucho sentido y los fans empezaron a especular sobre el estado del cantante.

Consume más Calamaro que poner la lavadora en hora punta.#calamaroeh

pic.twitter.com/bX8JBvCTPZ — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 31, 2021

Otro de los momentos más impactantes de la visita del cantante llegó cuando las hormigas violetas, Trancas y Barrancas, le preguntaron al cantante qué era imprescindible en sus camerino.

“En una época presumía de ser el más sencillo de todos los músicos, no pedía nada, solo agua caliente para el mate, un cenicero y poco más. Y un espejo, pero no me preguntes si vertical u horizontal, por favor...”, confesaba el cantante de “Flaca”.

Pero sin duda quién se llevó los aplausos fue Pablo Motos, ya que gracias a su gran experiencia, logró llevar la entrevista por buen puerto, así que Calamaro habló de su nuevo disco que trabajó con colaboraciones de la talla de Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Raphael, Juanes y Sebastián Yatra, entre otros, en el que versiona temas de su propio repertorio.

También habló de Alejandro Sanz y no dudó en dedicarle muchas palabras de agradecimiento por ser un gran ser humano.

LA REACCIÓN DE LAS REDES SOCIALES

Los fanáticos de Andrés Calamaro no pasaron por alto el extraño comportamiento que tuvo el argentino a lo largo de toda su entrevista.

La reacción de las redes sociales sobre el comportamiento de Andrés Calamaro (Foto: Twitter)

La reacción de las redes sociales sobre el comportamiento de Andrés Calamaro (Foto: Twitter)