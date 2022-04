El pasado 9 de abril, el actor Andrés García fue hospitalizado de emergencia, tal como lo dio a conocer el mismo en sus redes sociales con la publicación de una imagen que le tomaron desde la camilla. Dicha instantánea causó gran preocupación en sus seguidores, pues se temió de que se tratará de algo grave; sin embargo, días después el histrión aclaró la situación en su canal de YouTube.

El dominicano explicó que su visita al médico surgió por una transfusión de sangre, un proceso rutinario que realiza para “mantener su energía y su estado de salud de manera correcta”. Pero antes de que el tema fuera aclarado, sus millones de seguidores pensaron que el ‘malestar’ del actor había sido provocado por la presencia de una atractiva mujer que lo visitó un día antes.

Se trata de Karely Ruiz, una sexy modelo de OnlyFans que asistió a su casa de Acapulco y hasta posó muy coqueta sobre sus piernas. Debido a su acercamiento, se creyó que el octogenario pudo haber quedado fuertemente impresionado, algo que ya fue descartado.

Andrés García tiene un canal de YouTube en donde hace entrevistas, acá con la modelo Karely Ruiz (Foto: Andrés García / Instagram)

¿QUIÉN ES KARELY RUIZ?

Karely nació el 28 de octubre del 2000, en Monterrey, Nuevo León. Actualmente tiene 21 años y se dedica al modelaje y las redes sociales. Es creadora de contenido para OnlyFans, lo que le ha permitido solventar una vida con comodidades tanto para ella como su familia.

La joven ganó relevancia tras la viralización de sus fotos íntimas, las cuales fueron publicadas por su expareja sin su permiso. Sin embargo, eso no la amilanó y decidió ser ella quien publique sus propias fotos, para un público dispuesto a pagar 16 dólares mensuales.

¿Por qué se reunieron Andrés García y Karely Ruiz?

García y Ruiz se reunieron por motivos de trabajo, pues decidieron crear contenido para sus redes sociales como parte de una colaboración que busca impulsar el próximo lanzamiento de Netflix de Andrés.

El actor de “El privilegio de amar” se ha declarado un gran fanático de la influencer, así como ella también lo considera un ídolo y su amor platónico.

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre su reunión con Andrés García?

Después de que Andrés acabara en el hospital, la fémina conversó con ‘Canal 6′ sobre lo que fue su encuentro con la estrella de telenovelas. Karely dijo sentirse agradecida por la oportunidad que le ofreció el actor y comentó que su reunión se trató de una conversación sobre el proyecto y la producción de material para ambas redes.

Si bien ella no sería la responsable de la visita que realizó García al médico, dijo sentirse un “poquito” culpable. Así mismo, aclaró que no hubo ningún beso ni acercamiento íntimo, aunque no dudo en posar muy cerca a él para las cámaras.

“Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’... Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”, expresó.