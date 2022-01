Andrés García fue uno de los galanes más cotizados del cine y la televisión en los años 70 y 80. Su carisma y galanura no sólo conquistaron al público, sino también a sus compañeras de escena y amigas. El intérprete de origen dominicano mantuvo diversos romances y matrimonios con famosas, entre ellas está Margarita Portillo, su cuarta esposa.

MÁS INFORMACIÓN: Andrés García y su historia de amor con Margarita Portillo que acabó 20 años después

Si bien la lista de amores de Andrés García es larga, sólo algunas lograron ganarse su corazón. El actor confesó en una entrevista con Jorge “El burro” Van Rankin que se había enamorado ocho veces, pero solo se casó en cuatro ocasiones.

Margarita Portillo es la mujer que lo acompaña hasta la actualidad. Aunque a mediados del 2020 García anunció en el programa ‘De Primera Mano’ que se divorciarían, el actor logró salvar su matrimonio y decidieron darse una segunda oportunidad. Ahora, Andrés y Margarita se preparan para celebrar 22 años de casados. Pero, ¿quién es su actual esposa? Aquí te los contamos.

MÁS INFORMACIÓN: La verdad detrás de la relación de Andrés García con María Félix

Andrés García y Margarita han estado juntos desde hace más de 20 años (Foro: Ventanenado)

¿QUIÉN ES MARGARITA PORTILLO, LA ESPOSA DE ANDRÉS GARCÍA?

Margarita Portillo es la cuarta esposa de Andrés García. Ella y el galán de telenovelas se conocieron en el año de 1997 en una misa de San Judas Tadeo, que se organizó para los afectados del huracán Paulina.

Según contó la propia Margarita, ella se considera una sobreviviente del huracán Paulina, desastre natural que golpeó el territorio mexicano en 1997. Ahí Margarita lo perdió todo.

“Como 23 o 24 años, nos conocimos poco después… te voy a decir por qué lo tengo muy claro, yo soy sobreviviente del huracán Paulina que fue en el (año) 97, entonces nos conocimos en una misa de San Judas Tadeo, que nos presentó un sobrino, yo me acuerdo traía una falda despintada porque yo perdí todo”, afirmó durante una emisión de ‘Historias de Amor’ en Ventaneando América en 2013.

Margarita Portillo es la cuarta esposa de Andrés García. (Foto: TVNotas)

Sobre el día que se casaron, Margarita contó que fue Andrés García quien organizó todo, desde la documentación que necesitaba para el juez, hasta la decoración del lugar donde se dieron el “Sí, acepto”.

“Es que ya me había pedido que nos casáramos dos veces antes, y no le hacía caso, y yo me casé con el vestido que pude, él preparó todo, dio las órdenes de todo… él se encargó de todo, y yo pienso que, si no hubiera sido así, o sea, fue de la mejor manera”, reveló.

Andrés García y Margarita Portillo han estado juntos durante los últimos 20 años, sin embargo, en julio de 2020 en entrevista con el programa “Ventanenando”, el actor de telenovelas reveló que estaba separado de su esposa y que ya se había iniciado el proceso de divorcio. Incluso, confesó que ya no vivían juntos desde hace cincos años.

Sin embargo, Andrés García reveló al programa ‘Hoy’ que logró salvar su matrimonio y decidieron darse una segunda oportunidad. Ahora están reconciliados y disfrutando juntos esta etapa de sus vidas.

“Ha sido una vida llena de emociones, diferente, pero muy difícil para mí, muy difícil. Pero hemos seguido adelante porque a esta etapa de nuestras vidas nos damos cuenta que nos queremos y hemos decidido seguir adelante juntos para siempre”, afirmó Margarita Portillo.

Por su parte, el actor de ‘El Privilegio de Amar’ reveló su secreto para volver a retomar su matrimonio y dio su opinión sobre el amor.

“El amor es el que se conserva a base de cariño, el cariño es lo que conserva la relación entre una pareja, las caricias, el tratar bien, el tratar de ayudar a la pareja, acompañarla o que te acompañe, el sexo, y el amor se conserva a base de cariño, el cariño es un apretón, un abrazo, un beso en el cachete, en la boca, en donde sea, la compañía con cariño, yo creo que en lo perosnal que ese es el secreto”, dijo.

Según reveló Margarita Portillo a la revista ‘TV Notas’, en 2012, el día de su aniversario es el 20 de enero, así que en pocos días la pareja estaría celebrando 22 años de estar juntos.