La vida del actor Andrés García estuvo en juego las últimas semanas debido a una fuerte caída que le generó una profunda herida en la cabeza y también por la cirrosis que lo aqueja. Sin embargo, tales males no fueron lo único que lo aquejaron, sino que su integridad estuvo por perjudicarse en sus propias manos.

Como él mismo lo ha revelado, todos los dolores y malestares hicieron que piense en quitarse la vida de varias maneras, pero nunca llegó a tomar esa fatídica decisión gracias a todo lo que ha estado haciendo su esposa Margarita Portillo, quien se ha convertido en su principal apoyo a lo largo de las últimas semanas.

Portillo, quien está al cuidado del experimentado artista, se ha convertido en su heroína y se ha ganado mucho más respeto de quien, por más de dos décadas, ha sido su esposo y el amor de su vida, pues él mismo ha reconocido que ella lo mantiene con vida.

Así se veía el actor Andrés García cuando estaba hospitalizado (Foto: Andrés García /YouTube)

ANDRÉS GARCÍA PENSÓ EN TERMINAR CON SU VIDA

Durante una entrevista con el programa “Ventaneando”, el actor Andrés García ha conversado de diversos temas que se han generado a lo largo de las semanas en las que estuvo hospitalizado, incluyendo también las veces en las que ha pensado en suicidarse.

Según sus declaraciones, en un par de veces ha pensado en quitarse la vida debido a los dolores y malestares constantes que ha sentido. Además, el hecho de no poder movilizarse como de costumbre hizo que esa idea se le pasara por su cabeza.

“Llegué a pensar un par de momentos en eso. Me sentía tan incómodo, con tantos dolores, además de la edad que tiene uno. Empecé a medio caminar un poquito, pero llevaba como 15 días que no podía hacerlo, ya andaba en la silla de ruedas. Pensé que no tenía caso seguir así”, indicó.

Incluso, el artista de 81 años afirmó que ya había pensado en cómo hacerlo, Una de las formas que pasó por su cabeza era metiéndose al mar, mientras que otra idea era hacerlo con pastillas.

MARGARITA PORTILLO LE SALVÓ LA VIDA

En la misma entrevista, Andrés García reconoció que esos pensamientos sobre acabar con su vida se fueron gracias a las atenciones y sabios consejos de su esposa, Margarita Portillo.

“Gracias a Dios, las atenciones de Margarita me sacaron de esa onda”, sostuvo la celebridad mexicana.

Durante la conversación, la esposa del actor también dio algunas declaraciones al respecto y reveló qué es lo que le decía acerca de su idea que ya no seguir en este mundo.

“Le dije que él no decide eso, solamente es de Dios, es algo que no puede hacer. Yo no sería partícipe”, comentó Margarita.