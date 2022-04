La vez que Maribel Guardia evitó que Andrés García cometiera un crimen, al parecer no es un mito. El actor de 80 años comentó en una reciente entrevista que la convivencia laboral con la actriz Maribel Guardia, más allá de que sean amigos y tengan una buena relación, no siempre ha sido sencilla. Andrés García catalogó de un tanto especial y conflictiva a su excompañera de reparto en la película “Pedro Navaja”, quien desmintió esos calificativos y más bien recordó que él tenía un carácter explosivo.

En 1984, y cuando García caminaba en el apogeo de su carrera, fue seleccionado para personificar a Pedro Navaja, el mítico protagonista de la canción de Rubén Blades, “Decisiones”. El dominicano nacionalizado mexicano, como era lógico, era la estrella del film, mientras que Maribel Guardia hacía sus primeras apariciones en la pantalla grande del país, razón por la que tenía conceptos e ideas diferentes de cómo se grababa y producía una película.

Este hecho incomodó a Andrés García, que más allá de ser galán y considerado con las mujeres, tuvo un altercado con la costarricense también naturalizada mexicana. Este episodio lo narró en una entrevista con el programa Sale el Sol.

“Ella tenía otra idea de cómo era el negocio este del cine y tuvimos un par de discusiones porque yo ya sabía más que ella, ya había hecho 20 o 30 películas, ya había dirigido 4 o 5 y producido siete u ocho, o sea que obviamente sabía más (...) era muy guapa, bellísima y sigue siendo guapa, pero tampoco se les puede dejar a los guapos ya las guapas dejar hacer lo que quieran en una película, ¿verdad’, señaló.

Andrés García tiene un canal de YouTube en donde hace entrevistas. Acá en una de ellas, con la modelo Karely Ruiz (Foto: Andrés García / Instagram)

MARIBEL GUARDIA RESPONDIÓ Y DIJO QUE EVITÓ QUE ANDRÉS GARCÍA MATARÁ A UN DIRECTOR

La actriz de “Muchachitas como tú” y “Al Diablo con los guapos” fue interrogada por los comentarios desfavorables de su colega y desmintió que haya sido una persona conflictiva, a la vez que resaltó la gran relación que tiene con Andrés García, a quien lo considera una leyenda de la televisión y cine mexicanos.

“Nunca he tenido una diferencia con él ni con nadie, yo no soy conflictiva, al contrario, siempre que hemos trabajado juntos ha sido un caballero”, señaló Maribel Guardia -ahora de 62 años- en diálogo con TVyNovelas.

Momentos después reveló que su amistad con el actor le permitió evitar que García cometiese un crimen. Este incidente tuvo lugar en 2014, cuando ambos estaban en la puesta en escena “Tres parejas disparejas” y ella intervino para que el otrora protagonista de “El privilegio de amar” no efectuase un asesinato.

“De hecho, una vez que estuvimos en una obra de teatro sacó una pistola, ¡iba a matar al director!, pero yo me puse en medio. Sí, estoy loca y le dije: ‘¡Andrés!’, y me contestó que sólo a mí me permitía que le dijera cosas, que era a la única y la verdad siempre ha sido divino conmigo”, puntualizó la ex miss de belleza.

Maribel Guardia sigue trabajando como actriz pero de teatro y además se dedica a subir contenidos artísticos a sus redes (Foto: Maribel García / Instagram)

ANDRÉS GARCÍA: LA VEZ QUE DISPARÓ SU ARMA EN EL PROGRAMA DE YORDI ROSADO

Este tipo de situaciones para Andrés García no son nada extrañas o aisladas. En el 2021, en una entrevista con Yordi Rosado sacó su arma, la rastrilló y ejecutó tres disparos al aire para hacer una demostración de cómo se dispara, aunque eso no evitó que la producción del programa se alarmase.

“Las armas se disparan siempre tres balazos, entonces esto es así. Cualquier calibre puede matar, esta es una bala de impacto, es redonda, entonces te impacta y te tumba, tú lo que quieres es que se caiga y no te siga disparando”, explicó el actor.