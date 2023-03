Tras un 2022 repleto de hits y éxitos musicales, la famosa cantante Anitta decidió contar algunos detalles de su malestar con la gigante Warner Music debido a su actual contrato. En ese sentido, la intérprete de “Envolver” reveló el peculiar gesto que estaría dispuesta a hacer con tal de romper vínculos con dicha disquera.

Nadie duda del furor que genera Anitta en la música latina, ya sea en tarimas, presentaciones, redes sociales o plataformas digitales. Eso sí, la brasileña de 29 años no pasa por un buen momento anímico y comentó que padece cierta incomodidad con Warner Music, su actual disquera.

Es tal la incomodidad que la artista musical estaría dispuesta a realizar un sacrificado gesto para poder limar asperezas y tener total libertad de su carrera artística. ¿A qué se refiere exactamente?

¿QUÉ HARÍA ANITTA POR TERMINAR SU CONTRATO CON WARNER MUSIC?

La nacida en Río de Janeiro indicó que estaría dispuesta a dar dinero a la disquera con tal de sellar su salida de tal compañía.

Anitta se mostró incómoda por la relación con Warner Music (Foto: Warner Music)

“Si hubiera que pagar una multa, ya habría subastado mis órganos, sin importar lo caro que fuera salirme. Pero desafortunadamente, no la hay. Cuando eres joven y aún no sabes mucho, debes prestar mucha atención a las cosas que firmas… si no lo haces, podrías pasar toda la vida pagando por el error”, manifestó la propia Anitta a través de sus redes sociales.

¿WARNER NO QUERÍA LANZAR “ENVOLVER”?

Vale acotar que en sus quejas anteriores Anitta reveló que fue ella misma quien tuvo que pagar la producción de sus videos con ayuda de un patrocinador. Además, señaló que la compañía solo decide invertir cuando sus temas logran gozar cierta popularidad en redes sociales.

Recordemos que el último megahit de la garota fue “Envolver”, tema que presentó una sensual coreografía y que posee más de 489 millones de visualizaciones en YouTube. Sin embargo, Warner no quería estrenarla. “(Warner) dijo que la canción no llegaría a ninguna parte y que carecería de la fuerza necesaria para lanzarla sola, sin alguien que cantara conmigo”.

ANITTA ESTARÁ EN “ÉLITE 7”

En medio de la polémica con la gigante de la discografía, Netflix oficializó a Anitta como la próxima estrella del elenco de “Élite”, serie juvenil que estrenará su sétima temporada a través de la plataforma de streaming.

El productor ejecutivo de "Élite", Rubén Goldfarb, celebró la incorporación de Anitta en la temporada 7 de la serie española (Foto: Rubén Goldfarb/ Instagram)

“Una ´girl from Rio´ que ya conoces está a punto de llegar a Las Encinas... Anitta se incorpora al cast de #Élite7″, se puede visualizar en la descripción de la publicación de Netflix.