El documental “Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me” se estrenó en Netflix el pasado 16 de mayo de 2023 y ha incluido entrevistas inéditas con personas cercanas a la modelo que han esclarecido su complicada vida y muerte. Si quieres conocer más al respecto aquí te lo explicamos.

¿Quién fue Anna Nicole Smith? ANS era una invención de marketing para lanzar a la fama a Vickie Lynn Hogan, una joven originaria de Mexia, Texas, que quiso incursionar en el mundo del entretenimiento.

Vicky saltó a la fama luego de formar parte de la portada de la edición de Marzo 1992 de la revista Playboy. Desde entonces, se convirtió en una sensación y se convirtió en la image de los jeans de la marca de ropa Guess, en reemplazo de Claudia Schiffer.

Posteriormente, empezó su carrera como actriz, cuando fue invitada a formar parte de la película “The Hudsucker Proxy”. También ha formado parte de otros títulos como " Naked Gun 33+1⁄3: The Final Insult” y “To the Limit”.

Sin embargo, la que fue una de las mujeres más famosas a mediados de los noventas, tuvo un trágico final. Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me”.

LA TERRIBLE PÉRDIDA QUE SUFRIÓ ANTES DE SU MUERTE

Unos meses antes de su muerte, Anna Nicole Smith sufrió el peor momento de su vida. Poco después de dar a luz a su hija, Dannielynn Hope Marshall Stern, su hijo Daniel, a quien tuvo a los 17 años, fue a visitarla al hospital en Bahamas y falleció sorpresivamente.

Anna Nicole Smith junto a su hijo Daniel cuando era pequeño (Foto: Netflix)

Posteriormente, se dio a conocer que fue un deceso accidental, pues el joven de 20 años había mezclado dos antidepresivos con metadona, lo que fue una combinación fatal para él.

La pérdida de su hijo sumió a Anna Nicole Smith en una depresión terrible, pues Daniel había sido el motor de su vida.

“Todo lo que hizo, fue por Daniel. Cada conversación era sobre qué hizo mal, se culpó todo el tiempo. Ella dijo ‘solo quiero morir, no merezco estar aquí. Debí haber sido yo. Nunca debió ser él’”, dijo Pol Atteu, el estilista de la modelo que fue uno de los entrevistados en el documental de Netflix y escribió “Anna Nicole Smith Portrait of an Icon”.

LA GUERRA POR LA CUSTODIA DE DANNIELYNN Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Como si la pérdida de su hijo no hubiera sido suficiente, Anna Nicole Smith tuvo que enfrentar el bombardeo mediático y legal por la custodia de su hija, pues su exnovio, el fotógrafo Larry Birkhead, aseguró que él era el verdadero padre y que quería ver a su hija.

Sin embargo, según la revelación de Mitchell Olson, el amigo íntimo de la modelo, ella y su equipo habían viajado a Bahamas precisamente para que Howard K. Stern firmara como el padre legal de la niña y se libraran de Birkhead pidiendo custodia compartida.

Por ello, durante los meses en los que debía enfocarse en recuperarse después de dar a luz, cuidar a su recién nacida y estar de luto por la muerte de su hijo, Anna Nicole Smith estuvo sometida a un desfile mediático y judicial.

¿DE QUÉ MURIÓ ANNA NICOLE SMITH?

El 8 de febrero de 2007, Anna Nicole Smith fue encontrada inconsciente en su habitación de hotel en Miami por su enfermera personal, quien le realizó Reanimación Cardiopulmonar hasta que llegaron los paramédicos.

Sin embargo, pocos minutos después de llegar al hospital, fue declarada muerta a sus 39 años.

Joshua Perper, el patólogo forense a cargo, dio a conocer que Anna Nicole Smith murió debido a una “intoxicación por una combinación de drogas (legales)”, siendo sus pastillas para dormir (hidrato de cloral) el mayor componente.