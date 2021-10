Desde que fue diagnosticada con cáncer de mama en junio de 2021, Miranda McKeon no ha hecho más que demostrar su fortaleza ante el millón de personas que la siguen en Instagram y sus otras redes sociales. Si bien solo tiene 19 años, la actriz de “Anne with an E” ha sabido sobrellevar la enfermedad con valentía y optimismo, al punto de mostrar su mejor rostro en cada quimioterapia, en cada visita al médico, en la mayoría de posts que ha dedicado a esta prueba que se ha llevado finalmente hasta su cabello dorado.

Poco antes de recibir su última quimioterapia, programada para el martes 12 de octubre, la recordada ‘Josie Pye’ se rapó por completo el pelo rubio que tanto atesoraba y que creía que la definía como mujer. Según explicó, decidió adelantarse a los estragos provocados por la terapia por el bien de su salud mental.

Miranda McKeon ha estado reportando cada una de sus quimioterapias. En esta foto, de mediados de septiembre de 2021, anuncia su sexta sesión, con tal optimismo que hasta posa con un skate (Foto: Miranda McKeon / Instagram)

EL CABELLO, UN FACTOR DE ESTRÉS

Desde que recibió la noticia del cáncer, McKeon dejó en claro que le ganaría a la enfermedad, aunque no por eso se libró de sentimientos como el miedo o la tristeza. De hecho, tras recibir su segunda quimioterapia, se sinceró y dijo que, entre otras cosas, “tengo tanto miedo de perder mi cabello”.

“He pasado mucho tiempo en el espejo imaginándome calva”, asustada, deprimida o molesta, pero con el tiempo, y con la ayuda de sus familiares, amigos y seguidores, comprendió que perderlo no tenía por qué afectarla al punto de hundirla anímicamente. Después de todo, con o sin cabello, siempre sería ella misma.

“Me sorprendió lo hermosa que todavía me siento sin mi cabello. Me he dado cuenta de que soy hermosa por mi contribución en las conversaciones, por mi humor y mi vulnerabilidad, por la clase de amiga que soy y por la forma en la que me presento a los que me rodean. Mi belleza es lo menos interesante de mí. Mis amigos y mi familia me han apoyado muchísimo y me han demostrado profundamente que las personas en mi vida no me aman por mi apariencia, me aman por la persona que soy y yo realmente amo a esa persona. Creo que soy hermosa”, escribió en sus redes sociales.

Miranda McKeon se rapó el cabello con su ayuda de su familia. A pesar del radical cambio, luce muy contenta, con una sonrisa de oreja a oreja (Foto: Miranda McKeon / Instagram)

“Ciertamente extrañaré mirarme al espejo y sentirme bonita de una forma convencional, pero continuaré celebrando mi belleza de una manera más grande y significativa (y realmente tengo una cabeza rapada muy bonita)”, agregó en su publicación

Miranda McKeon en una sesión de fotos de julio de 2021, tras ser diagnosticada con cáncer. Según ella misma dice en sus redes sociales, esta imagen es bastante dramática (Foto: Miranda McKeon / Instagram)

CUANDO MIRANDA MCKEON DESCUBRIÓ QUE TENÍA CÁNCER

El 18 de junio de 2021, la actriz Miranda McKeon reveló que tenía cáncer de mama a pesar de su corta edad.

“Con un corazón pesado, pero esperanzado, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mamá”, compartió ese día, al tiempo de publicar una carta de cuatro páginas y una fotografía desde el hospital, con una sonrisa bajo su mascarilla. Desde entonces se sentía motivada. Su cáncer era “tratable y muy curable”.

“Tengo 19 años y, según las estadísticas, las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son una en un millón. Soy tan especial”, añadió.

¿QUIÉN ES MIRANDA MCKEON?