“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (“Ant-Man y la Avispa: Quantumanía” en español), la película número 31 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y la primera cinta de la Fase 5, se estrenará en Estados Unidos el 17 de febrero de 2023 y unos días antes en América Latina.

Por lo que los fanáticos de Marvel se preguntan por las escenas post-créditos de la película protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly, y que cuenta con un elenco conformado por Jonathan Majors, Kathryn Newton, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, David Dastmalchian, William Jackson Harper y Katy O’Brian.

Aunque ya se ha confirmado que la cinta dirigida por Peyton Reed a partir de un guion de Jeff Loveness, si cuenta con escenas post-créditos, los fans quieren conocer el número exacto de secuencias extras que tendrá la película que sigue a Lang y van Dyne mientras exploran el Reino Cuántico junto con su familia y se enfrentan a Kang el Conquistador.

Paul Rudd como Scott Lang y Evangeline Lilly como Hope van Dyne en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”?

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” tiene dos escenas post-créditos, así se confirmó el lunes 6 de febrero de 2023, luego de su estreno mundial en Hollywood. Evento exclusivo al que asistieron los miembros del reparto, varios medios de comunicación y otros invitados selectos.

Por lo tanto, los espectadores tendrán que permanecer sentados en las salas de cine tras el final de la película, que tiene una duración de 2 horas y 5 minutos, para conocer lo que esconden esas secuencias posteriores a los créditos.

Aunque aún no se han revelado detalles de lo que sucede en las escenas post-créditos, se espera que sean muy significativas, ya que Marvel ha sugerido que “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” será un gran momento para el MCU.

De hecho, como reporta Comicbook, el productor Stephen Broussard ha comparado la película con ramificaciones similares a las de “Captain America: The Winter Soldier” o “Captain America: Civil War”.

“Hablamos de películas como ‘Captain America: The Winter Soldier’, en las que viste la caída de SHIELD y se sintió como si todo el MCU se volviera loco”, señaló Broussard en un comunicado de prensa. “‘Capitán América: Civil War’ fue otra película en la que veías héroes divididos y en campamentos y se dibujaban líneas de batalla; realmente parecía que el futuro del UCM iba a ser definido por la acción de esa película. Nos gustó mucho la idea de hacer que esta película de Ant-Man sea importante e integral para el MCU en el futuro”.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" tiene dos escenas post-créditos (Foto: Marvel Studios)

TRÁILER DE “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”