¿Qué tienen en común Karol G, Yailin La Más Viral y Anuel AA? Los cantantes representantes del género urbano y que tienen a millones de fans en todo el mundo han vuelto a ser tendencia en redes sociales con el tema musical de la colombiana titulado “Mi ex tenía razón”. Y es que la canción ha servido para enviar indirectas a algunos y ser dedicada a otros. Conoce aquí los detalles.

Anuel AA volvió a ser noticia debido a que en uno de sus conciertos pronunció una frase que muchos han considerado como una clara indirecta para Karol G. Como todos recuerdan ambos artistas tuvieron una relación sentimental que duró algunos años.

Posteriormente, Anuel AA se involucró en un romance con Yailin La Más Viral con quien tuvo una hija. Si bien todos pensaron que serían el uno para el otro, la pareja decidió tomar caminos separados.

Es por ello que los tres se han visto involucrados en una serie de indirectas que ha llamado la atención del público por una simple canción.

Anuel AA parece haberle respondido a Karol G por la canción "Mi ex tenía razón" (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿CUÁL FUE LA INDIRECTA QUE ANUEL AA HABRÍA ENVIADO A KAROL G?

No hay duda de que Anuel AA realiza multitudinarios conciertos y llena cualquier recinto con su público. Precisamente, fue en una de estas presentaciones donde emitió un mensaje que muchos han considerado como una indirecta clara a Karol G.

“Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo”, expresó el artista en alusión a la canción “Mi ex tenía razón” que fue creada por Karol G.

Y es que en parte de la letra de ese tema musical la ‘Bichota’ señala: “Mi ex tenía razón dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor”.

Tras ello, el cantante interpretó la canción “Bebesita” la cual es de propiedad de Karol G.

¿QUÉ HIZO YAILIN LA MÁS VIRAL?

De acuerdo al portal Univision, la artista Yailin La Más Viral también hizo noticia al dedicarle la referida canción de Karol G a su ex. Cabe recordar que Anuel AA es el padre de su hija Cattleya.

A su turno, el portal Soy carmin, también se refirió al tema y recordó cuando la cantante junto a Tekashi 6ix9ine aparecen en un video disfrutando de la canción de Karol G.

Video no apto para #AnuelAA.



