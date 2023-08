A ritmo de Tex-Mex, Karol G lanzó su más reciente tema musical el jueves 10 de agosto, el cual lleva como nombre “Mi ex tenía razón”, una canción que, primero que nada, se destaca por ser un homenaje a la desaparecida cantante Selena Quintanilla, quien ha fungido como un modelo a seguir para la colombiana que hoy triunfa en todos los aspectos de su vida.

“Esta canción es mi bebé, un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día, todo lo que me pasa hoy, podía ser posible. Selena Quintanilla, te amo”, escribió la colombiana en su cuenta de Instagram.

Con un polo o camiseta que lleva el nombre de Selena, al igual que una imagen suya, la “Bichota” grabó el videoclip de esta nueva obra maestra, el cual fue algo sencillo, a diferencia de otros materiales audiovisuales que ha lanzado al mercado con anterioridad. Y es que, para esta oportunidad, todo el video se trata de ella y su banda interpretándola.

Dejando de lado lo que se vio en la imágenes y enfocándonos en lo que dice la letra, podemos intuir que se trata de una dedicatoria muy directa para su ex, Anuel AA, pero no solo para él, sino también para su novio actual, Feid, con quien actualmente se encuentra muy feliz. Si aún no escuchaste el tema o quieres conocer los motivos de esta teoría, acá te lo contamos todo.

Karol G lanzó su nuevo disco, que se titula "Mañana Será Bonito (Bichota Season)" (Foto: Karol G / Instagram)

LETRA DE “MI EX TENÍA RAZÓN”, CANCIÓN DE KAROL G

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latía

A ti sí te creo cuando me dices “mi amor”

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Todo me gusta al lado de ti

En la fila no me tratan como en Fendi

Y soy un maquinón, pero me tenían empty

Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty

En la disco bajándome la botella ‘e Moët

Directo pa’ la cama pa’ que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajo fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné

Contigo, mi amor

Mi cama se lleva mejor, ey

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor

VIDEOCLIP DE “MI EX TENÍA RAZÓN” DE KAROL G

Mira aquí el videoclip que la colombiana ha preparado para la canción “Mi ex tenía razón”, perteneciente al álbum “Mañana será bonito (Bichota season)”.

EL SIGNIFICADO DE LA CANCIÓN Y ¿LA DEDICATORIA A ANUEL Y FEID?

Para los que aún no han podido darle al clavo de todo lo que se dice en la letra de esta canción, tenemos que recapitular un poco y contextualizar lo que ha sucedido en la vida de Karol G, así que empezamos con la relación que tuvo ella con el también cantante urbano, Anuel AA.

El romance que tuvieron ellos dos fue muy mediático, al punto de hacer varias canciones juntos que aún se pueden encontrar en YouTube, Spotify y demás, así que se creía que era una relación muy fuerte y consolidada, hasta que rompieron.

La colombiana la pasó mal y Anuel AA, al tiempo, confirmó un nuevo romance con Yailin, una joven con la que se casó, tuvo una hija, pero que al final terminaría dejando.

Posteriormente, Karol G hizo su vida y, tras muchos rumores de varios meses, confirmó una relación con su compatriota, el también cantante, Feid, con quien ahora se encuentra muy feliz e ilusionada, tal y como se ve en sus interacciones en las redes sociales.

Teniendo en cuenta todo ello, podemos darnos cuenta que la letra de “Mi ex tenía razón” es una comparativa entre su antigua y actual relación, dejando en el pasado todo lo que sintió para expresar su alegría al estar con esta nueva persona.

Es por ello que se considera que su nuevo hit es un duro golpe para el puertorriqueño y un detalle de amor para Feid.