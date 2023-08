No son pareja hace mucho pero toda indirecta que esté relacionada con ellos siempre levantará polvo. Karol G estrenó su nuevo sencillo “Mi ex tenía razón”, una canción cuyo nombre es más que sugerente, y como no podía ser de otra manera, no ha tardado mucho para Anuel AA reaccione a la nueva producción musical de “La bichota”.

El 11 de agosto, la colombina lanzó su álbum “Mañana será bonito, Bichota season”, material que contiene canciones que se han ido desvelando en las últimas semanas y meses, pero también sencillos inéditos.

Ese es el caso de “Mi ex tenía razón”, una canción que en tan solo algunos días ha superado las 13 millones de reproducciones en el canal de YouTube de Karol G y cuyo contenido se relaciona con Anuel.

La expareja mantuvo una relación de casi tres años (Foto: Karol G / Instagram)

ESTA FUE LA REACCIÓN DE ANUEL AA A LA CANCIÓN DE KAROL G, “MI EX TENÍA RAZÓN”

Hora más tarde al estreno de la nueva canción de la colombiana, el artista urbano portorriqueño dejó en claro que estaba al tanto del nuevo material de su otrora novia.

El intérprete de “Ella quiere beber” subió una historia a su Instagram en donde promocionaba la nueva película DC, “Blue Beetle”, y lo hizo utilizando de fondo musical la canción en cuestión.

Vale indicar que la parte de la canción que se oye durante la “storie” de Anuel reza así: “Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar otro como él, y me llegó uno mejor”. Una frase que, para los internautas, es un recado de “La bichota” a su ex.

La "storie" de Anuel tiene la música de su ex (Foto: Anuel AA / Instagram)

EL NUEVO ESTILO MUSICAL QUE ESTRENÓ KAROL G EN SU CANCIÓN “MI EX TENÍA RAZÓN”

Demostrando su predisposición a experimentar con nuevos estilos musicales, “Mi ex tenía razón” tiene la particularidad artística de que no es una canción del género urbano, sino del regional mexicano.

¿Y qué le parece a sus fans? De acuerdo a los comentarios que han dejado cientos de seguidores en su canal de YouTube, la performance de Karol G en este género musical los ha dejado satisfechos.

“Este nuevo álbum y Karol G en general, se sabe acomodar a cualquier ritmo que le pongan”, “Me parece excelente que Karol pruebe más ritmos y no solamente se quede en el reguetón”, “Gracias, Karol G, por esta hermosa canción, eres una reina que siempre está llenando de luz al mundo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.