Uno de los iconos de la nueva generación del reggaetón es Anuel AA. El novio de Karol G siempre suele sorprendernos mediante su cuenta de Instagram con sus nuevas canciones, colaboraciones y lujosas adquisiciones, hasta hace unos días que sorprendió a todos con algo totalmente diferente.

Aparte de sus cientos de joyas, algo que caracteriza el look de Anuel AA es el flequillo que utiliza. Desde que inició en la música, solo se le había conocido ese peinado que, aunque al principio a muchos les parecía feo, sus fans no tardaron en imitar.

Sin embargo, hace poco subió un video para sus más de 20 millones de seguidores en Instagram que sorprendió a todos. Al parecer, el intérprete de “Ella quiere beber” se hizo un radical cambio de look que ni a él mismo le gusta.

En el clip se ve que el cantante va a rezar antes de comer con la siguiente frase: “Dios mío gracias por esta comida, gracias porque he sido el mejor reguetonero, el mejor trapero vivo. Dios mío por favor que me crezca el pelo, que me crezca el pelo, que me crezca el pelo por favor”, es lo que se le escucha decir de manera hilarante.

El divertido video ya superó las 10 millones de reproducciones haciendo reír a más de uno. Entre los miles de comentarios se puede ver el del también cantante de reggaetón, Yandel, quien le recomienda que use “shampoo de caballo”.

Muchos usuarios no dudaron en bromear con las grandes entradas que tiene el cantante en su cabello. “Real hasta la frente”, “Está más calvo que mi abuelo”, “Anuel te estás quedando calvo”, “Qué grande es tu frente”, fueron algunos de los miles de comentarios.

