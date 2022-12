Desde hace unos días, Anuel AA mantiene una polémica con Astrid Cuevas, su expareja y madre de hijo Pablo Anuel, pues esta última lo acusó de “usar al niño como marketing”, además de amenazarlo con desenmascararlo, pues, según indicó en sus redes sociales, nunca se ha mostrado preocupado en su primogénito.

Como se recuerda, no es la primera vez que la exmodelo puertorriqueña arremete contra la celeb de Estados Unidos, pues hace unas semanas explotó luego de que Yailin La Más Viral, esposa del autodenominado “Dios del trap”, compartiera una foto en la que muestra a su hijo y aseguró que ellos “no son una familia”.

Pese a esto, Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del artista urbano, parece restarle importancia a los comentarios, pues reunió a su actual pareja y a Pablo Anuel en el videoclip oficial de su nuevo tema “Monstruo”.

El puertorriqueño junto a su primer hijo, fruto de su romance con Astrid Cuevas (Foto: Anuel AA / Instagram)

“MONSTRUO” DE ANUEL AA CON YAILIN LA MÁS VIRAL Y PABLO

Hace unas horas, el cantante urbano sorprendió a sus seguidores con la publicación de las imágenes de su nuevo tema “Monstruo”, el cual está incluido en su álbum “Las Leyendas Nunca Mueren 2″.

En este nuevo tema, además del cantante y su hijo, se ven varios integrantes de la familia del cantante, mientras comparten momentos divertidos como la celebración de su cumpleaños número 30 y algunos momentos de sus giras al lado de Yailin La Más Viral.

De hecho, la aparición de Pablo Anuel solo ocurre en los primeros 30 segundos del video, siendo acariciado por su padre y encendiendo las velas de su cumpleaños, para luego desaparecer y dar paso a la intérprete de “Chivirika”.

Del mismo modo, el contenido de la canción es una respuesta a muchas de las críticas que ha recibido en los últimos meses, pues desliza que sus parejas le jugaron mal, indicando “tú me fallaste primero, no te acuerdas”, además de referirse al matrimonio, otra controversia que creó con su unión sorpresiva con Yailin.

En menos de 24 horas, la versión oficial del tema en YouTube acumula más de 750 mil visualizaciones y bordea los 80 mil “Me gusta” de usuarios que se dividieron entre los que lo apoyaron y quienes le dieron la razón a su exesposa.

“En partes, la canción habla de sus relaciones pasadas, pero el vídeo refleja que ya encontró la tranquila de una pareja que lo ama y entiende”, “Una forma tan bonita de mostrar sus sentimientos, y decir que a pesar de lo que digan, yai es algo real en su vida” o “Gracias por regalarnos este álbum Anuel”, indicaron sus seguidores.

Por el contrario, sus críticos no perdieron oportunidad de destacar aspectos negativos del tema. “Ahora entiendo a Astrid cuando dice que utilizas a tu hijo para marketing, no lo vas a ver y cuando lo llegas a ver es para hacer un videoclip” o “Ojalá que te enamores de otra de verdad, para que le dejes de tirar indirectas a tú ex”, se lee en su perfil de Instagram.