El momento en que Aracely Arámbula llamó “Rey Cucaracho” a Luis Miguel durante una presentación del coach de vida Jorge Lozano dio la vuelta al mundo rápidamente apenas se publicó el video.

Frente a este calificativo, la prensa mexicana decidió buscar a Michelle Salas, hija de Luis Miguel, para preguntarle sobre cómo tomó las palabras de su otrora madrastra. Sin embargo, la heredera del ‘Sol de México’ tuvo una reacción que sorprendió a los reporteros.

La relación del cantante con Michelle Salas fue mostrado en “Luis Miguel: La serie” y habría sido el origen de la discordia (Foto: Michelle Salas / Instagram)

¿CÓMO Y POR QUÉ ARACELY ARÁMBULA LLAMÓ “REY CUCARACHO” A LUIS MIGUEL?

Cabe recordar que Aracely Arámbula fue pareja sentimental de Luis Miguel en 2005, en una relación que se dice llegó al altar. Sin embargo, el amor se transformó en enfrentamiento luego de que la actriz acusara al cantante de desentenderse de sus hijos.

Además de la decepción en el plano parental, Arámbula también pasó duros momentos para tratar de olvidar a quien fuera el amor de su vida, por lo que esta vez desquitó su fastidio y lo llamó “cucaracho”.

El momento ocurrió durante la conferencia de Jorge Lozano, cuando la actriz tomó el micro para dar un mensaje de empoderamiento a las mujeres respecto a un desamor, mostrando que en su caso lo consiguió.

“Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, dijo Arámbula.

MICHELLE SALAS REACCIONA A LA PRENSA POR EL “REY CUCARACHO” DE ARACELY ARÁMBULA A SU PADRE

La palabra de Aracely se convirtió en tendencia en México, por lo que la prensa de espectáculos buscó respuesta en la hija mayor de Luis Miguel, Michelle Salas, aunque su respuesta fue evasiva hacia los dichos de la madre de sus medios hermanos.

“No lo he visto (risas) ¿dónde dijo eso?, ¡ay Dios! qué risa, pues yo creo que lo dijo de broma, no sé es que no lo vi”, señaló Salas a los medios

En tanto, Michelle también fue consultada por el incumplimiento de su padre hacia la pensión alimenticia de sus medios hermanos, a lo que ella no quiso responder por considerar que no le compete dar esa información.