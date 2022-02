Que las apariencias no te engañen. El personaje de Julieta Lazcano en la segunda temporada de “Oscuro deseo” parece ser una víctima de toda la historia, pero con el pasar de los capítulos se va conociendo más de ella y cómo se vuelve en fundamental para la historia.

Y es que la joven se interpone entre la vida amorosa de los principales personajes, así que durante todos los episodios jugará un papel clave que seguramente enganchó a los fanáticos de la serie.

Este personaje es interpretado por la actriz Ariana Saavedra, una venezolana de 25 años que va ganando pantalla y nombre en la escena de la actuación en México.

¿QUIÉN ES ARIANA SAAVEDRA?

Empezó en su país participando de algunos anuncios publicitarios hasta que en 2016 hizo maletas y emprendió a México, donde estudiaría actuación en el Centro de Formación Actoral.

Ese camino que se propuso en la carrera de actuación lo ha ido caminando de forma paulatina, llegando a formar parte de “Educando a Nina” de TV Azteca y “Control Z” de la cadena Netflix.

La nacida en Caracas se perfila como una figura importante frente a las cámaras en México y se espera que en los próximos años alcance el protagonismo que ella tanto desea.

¿CÓMO LLEGÓ A “OSCURO DESEO”?

En una entrevista con Chic Magazine, Ariana reveló cómo fue que la eligieron para formar parte de “Oscuro deseo”, dejando en claro que no se lo esperaba pues pasó una audición y nadie le avisó.

“Siete meses antes de que se grabara ‘Oscuro Deseo’ yo había hecho el casting para Julieta Lazcano y nadie me dijo nada. Pensé que lo había perdido. Entonces, en Semana Santa del año pasado yo estaba en Valle de Bravo, me llaman y me dicen que tenía un call back. Y al día siguiente me llamaron temprano y me dijeron que quedé”, comentó.

“OSCURO DESEO”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Probablemente no, ya que Netflix anunció que la segunda entrega sería la última de la serie mexicana que cuenta con actores como Perroni (Alma), Speitzer (Darío), Regina Pavón (Zoe), Erik Hayser (Esteban) y Jorge Poza (Leonardo), los actores Catherine Siachoque (Lys Antoine), Ariana Saavedra y Arturo Barba.

Sin embargo, el éxito de la ficción podría motivar a los creadores a continuar la historia toxica de Darío y Alma, a pesar de que la segunda temporada le da un cierre apropiado.

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras pueden determinar si una serie es renovada o cancelada.

ARIANA SAAVEDRA EN INSTAGRAM