Dentro del elenco de la telenovela turca “Hercai”, protagonizada por Ebru Şahin y Akın Akınözü, encontramos a varios personajes como Melike, interpretada por la actriz Aslı Samat, quien se ha ganado mucho reconocimiento internacional con su trabajo en esta producción.

Aslı Samat dio vida a la ama de llaves de la familia Sadoglu en “Hercai”. Además, destacó por ser la mejor amiga de Reyyan, sobre todo en los peores momentos de la protagonista al enfrentarse al pasado y las constantes revelaciones de la historia.

El trabajo de Aslı Samat destacó en la telenovela turca y a partir de entonces la joven actriz alcanzó una mayor fama a nivel internacional. Fue así como los usuarios en las redes sociales comenzaron a indagar más sobre ella y su pasado, descubriendo el radical cambio físico que experimentó en los últimos años tras bajar 100 kilos. Aquí su historia.

La actriz turca Aslı Samat dio vida a la ama de llaves de la familia Sadoglu en “Hercai” (Foto: Aslı Samat/ Instagram)

CUANDO ASLI SAMAT DE “HERCAI” BAJÓ 100 KILOS

A través de las redes sociales, Asli Samat contó el proceso de cómo se sometió a un estricto cambio de vida para mejorar su salud y su apariencia física. Su transformación ha sido impactante tras perder en total 100 kilos, mientras hacía “Hercai”.

Asli Samat se realizó una operación de gastrectomía, una cirugía que te “achica” el estómago, lo que le ha permitido perder peso. Luego se sometió a una dieta especial e incorporó el deporte en su vida para lograr mejores resultados.

Posteriormente, la actriz turca se sometió a una cirugía plástica en los brazos y el abdomen como parte del proceso de cambio al que se ha sometido. Esta decisión la ha llevado a tener una mejor calidad de vida, así lo asegura a los medios turcos.

Asli Samat sufrió de sobrepso por malos hábitos de alimetación (Foto: Aslı Samat/ Instagram)

“Ahora puedo pasar todo el día al aire libre mucho más cómodamente y no tengo dolor en ninguna parte. Después de todo, soy actor, incluso los papeles han cambiado. Alguien puede enamorarse de mí en el programa, no podría ser en el pasado. ¿Alguna vez has visto a alguien enamorarse de una chica gorda?”, declaró según el portal “Milliyet”.

Aslı Samat, quien tiene alrededor de 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram, reveló que ahora si es alguien visible para el sexo opuesto, algo que era muy diferente en el pasado, pues no volteaban a mirarla.

“El sexo opuesto no tenía un comportamiento antes, ahora sí. Porque yo no existía antes, pero ahora existo. No estoy seguro si es algo bueno. No tiene sentido engañar a la gente”. El amor es amor... Todo es apariencia a primera vista Aún así “Puedo ser carnoso, pero ahora siento que existo”, afirmó.

De esta manera, luego de varias intervenciones, llegó a su peso ideal para su organismo, de acuerdo a lo que detalló en sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores, especialmente en Instagram.