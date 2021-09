Cuando hablamos de la exitosa serie nacional “De Vuelta al Barrio”, es casi imposible no mencionar a Beto Ganoza, uno de los hijos de Malena Ugarte y Edmundo Ganoza. En esta nota precisamente hablaremos un poco más del actor Santiago Suárez, pero recordando aquel papel que interpretó en la exitosa película peruana “Asu Mare”, en donde encarnó al carismático ‘Cachín’.

Santiago Suárez inició su carrera actoral participando en producciones locales como el recordado programa “Confesiones”, que se emitía por la señal de Latina, en el 2013. Al año siguiente el famoso “Beto” formó parte de la miniserie “Yo Perdí el corazón”, historia que narraba la vida de la cantante de música criolla, Lucía de la Cruz.

El actor de 29 años también ha incursionado en el teatro, y ha logrado integrar los elencos de las obras: Moby Dick, Fuenteovejuna, Peter Pan, El Musical y 1968 Historias en Soul. Aunque también podemos encontrar que ha participado en algunas películas nacionales como “Sí, Mi Amor”, “Recontra Loca”, “El Soñador”, “El Elefante Desaparecido” y “Perro Guardián”.

CUANDO SANTIAGO SUÁREZ SE CONVIRTIÓ EN CACHIN

Era mayo de 2013 y un emocionado Santiago Suárez contaba lo que había significado ser el protagonista de “Asu Mare”, película que rápidamente se convirtió en la más taquillera del cine nacional. “Me siento tranquilo, mi vida está enfocada en otras cosas. El teatro, meterle más punche a todo lo que tenga que ver con comedia y con actuación”, manifestaba Suárez a un conocido canal de YouTube.

En dicho video, Santiago Suárez cuenta que se inició en el mundo de la actuación desde los 11 años, cuando a su colegio llegó una asociación cultural llamada Jugarte, la cual regaló becas para que puedan participar de sus talleres.

Suárez también revela cómo se preparó para interpretar nada menos que al famoso ‘Cachín’, apodo del también Carlos Alcántara. “Yo venía de hacer teatro, y la diferencia es notoria. Cuando interpreto a ‘Cachín’ tuve que optar por algo más natural, más cotidiano, pero sin perder las formas ni las características del personaje. Eso fue lo principal para hacerlo bien”, agrega el actor de “De Vuelta al Barrio”.

¿DE QUÉ TRATA “ASU MARE”?

“Asu mare” es una película de comedia peruana, adaptación fílmica de exitoso unipersonal de Carlos Alcántara. Producida por Tondero, la cinta se estrenó a nivel nacional el 11 de abril de 2013.

La película tiene como protagonista a Carlos Alcántara, ‘Cachín’, en una de sus presentaciones del unipersonal ¡Asu mare!. Inicia con una serie de anécdotas relacionadas a Isabel Vilar, su madre a quien la dedica la historia.

A medida que el actor se hace adulto, añade secuencias ligadas a su infancia en la Unidad Vecinal Mirones, sus años de juventud en el colegio, su oficio de vendedor y su camino a la fama.

SANTIAGO SUÁREZ Y EL DÍA QUE PASÓ CASTING CON MARÍA PÍA

La figura de América Televisión también ha confesado que su primer casting fue nada menos que en el desaparecido programa infantil que conducía María Pía Copello.

“Fui a la audición (para el elenco de María Pía) e hice malabares, me llamaron al día siguiente, me dijeron que necesitan un chico para que salga en público. Al final me estaba yendo y le pregunté si era María Pía y los payasos dijeron: “No, es Karina”, contó entre risas el actor.

