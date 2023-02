Las redes sociales han explotado luego de que se diera a conocer el rumor de una supuesta interacción entre Bad Bunny y Kendall Jenner. Las especulaciones aseguran que la supermodelo y el cantante puertoriqueño se besaron intensamente dentro de una discoteca, pero aquí te contamos lo que sabemos que ocurrió.

La menor de las Kardashians/Jenner es la hija de Kris Jenner y Caitlyn Jenner (antes Bruce). Desde pequeña, ha estado en el foco público pues aparecía en el reality show de su familia “Keeping Up with the Kardashians”, que catapultó a todos sus miembros a la fama.

Por lo que sabemos, Kendall estuvo en una relación pública con el basquetbolista Devin Booker, pero se dice que ambos terminaron en noviembre de 2022, por lo que actualmente estaría soltera.

Mientras tanto, la situación amorosa de Bad Bunny, quien hace poco se presentó en la ceremonia de los Grammy’s, no es muy clara. Desde el 2017, estaba saliendo con Gabriela Berlingeri, pero no se sabe si continúan juntos o mantienen una relación abierta, pues el intérprete de “La Jumpa” ha sido visto con varias mujeres en diversos eventos públicos.

¿CÓMO EMPEZÓ EL RUMOR SOBRE BAD BUNNY Y KENDALL JENNER?

Todo el alboroto inició luego de que el portal de chismes DeuxMoi, publicará el testimonio de una seguidora que aseguraba haber visto a Bad Bunny besándose acaloradamente con una conocida modelo.

“Esta hermana modelo famosa y soltera fue vista explorándole las amígdalas a Bad Bunny en un club privado de Los Ángeles anoche. Se dice que él está en una relación abierta”, se leía en la captura de pantalla del correo que publicaron.

El testimonio de una persona que vio a Bad Bunny besándose con una modelo. La noticia fue publicada por DeuxMoi (Foto: DeuxMoi)

Desde ese momento, se empezó a especular que se podría tratar de alguna de las Kardashians/Jenner o de sus amigas cercanas. Sin embargo, el episodio de podcast del medio de farándula que se publicó el pasado 16 de febrero, aseguraban que la mujer vista con el reguetonero era Kendall Jenner.

LO QUE SE ESPECULA QUE SUCEDIÓ ENTRE BAD BUNNY Y KENDALL JENNER

En el episodio titulado “Chris Pine, Rihanna, Celebrity Impressions”, una de las conductoras aseguró que la modelo que se había besado con Bad Bunny fue Kendall Jenner, quien también se encontraba en Los Ángeles durante ese momento.

“Así que estoy revelando que fueron Kendall Jenner y Bad Bunny, tengo testigos en la escena que la vieron en el club”, se dijo durante el programa.

El local en cuestión habría sido el Bird Streets Club en la ciudad de los Ángeles y ambos habrían salido del lugar con una diferencia de un par de minutos.

“Era el Bird Streets Club en Los Ángeles. Salió del club, se metió en su coche. Dos minutos después, detuvieron el auto de Bad Bunny y él se subió a su auto. Así que no sé qué está pasando con esos dos”, explicaron.

Aunque no han dado pruebas contundentes de que esto sea cierto y ninguna de las celebridades lo ha confirmado, los usuarios de redes sociales se han encargado de atar los cabos sueltos y todo indica que podría ser cierto.

LAS FOTOS QUE PROBARÍAN QUE KENDALL JENNER ESTABA EN EL CLUB DE LOS ÁNGELES CON BAD BUNNY

Por supuesto, afuera de la discoteca Bird Street habían muchos paparazzis que se encargaron de tomar fotos a los que salieran del local. De acuerdo a DeuxMoi, ellos habrían salido en autos separados para no llamar la atención.

Además, por lo que hemos podido ver en las imágenes, la mujer (que se presume que es Kendall Jenner) se tapó la cara con una tela para no revelar su identidad, pero se pudo ver que estaba usando lo que parece ser uñas rojas y una chaqueta negra.

Se presume que es Kylie Jenner saliendo del club de Bird Street en Los Ángeles (Foto: BackGrid)

Los usuarios de Twitter pudieron identificar por las historias de la supermodelo que esa noche ella había ido a un evento más temprano y también aparecía con las uñas del mismo color y un atuendo negro ¿Coincidencia? No lo creo.

Por supuesto, todo esto son conjeturas. En el hipotético caso que haya ocurrido este apasionado intercambio entre Bad Bunny y Kendall Jenner, no necesariamente significa que vayan a iniciar una relación, pues podría deberse algo del momento.