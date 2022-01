La recordada actriz de “Rosario Tijeras”, Bárbara de Regil, concedió una entrevista al programa “El minuto que cambió mi destino”, en la que contó una serie de detalles de su vida, pero hubo un punto que fue muy preocupante y sorprendió a todos sus fanáticos pues se trataba de una experiencia horrible.

Durante su plática en el set de televisión, la actriz de 34 años contó acerca de las dos veces que fue acosada por unos taxistas, lo cual era algo que no se conocía de forma pública y alarmó a todos los espectadores, quienes también podrían ser víctima de ello cuando menos se lo esperan.

Una vez más, queda evidenciado el peligro constante al que las mujeres están expuestas no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, donde el machismo causa muchos daños físicos y psicológicos en las víctimas y personas que están alrededor.

Bárbara de Regil es reconocida por su papel protagónico en "Rosario Tijeras". (Foto: Bárbara de Regil / Instagram).

LAS VECES QUE BÁRBARA DE REGIL FUE ACOSADA

Según la artista, las dos ocasiones en las que fue acosada dentro de un taxi fue en la ciudad de Acapulco y en la primera de ellas tuvo que salir corriendo del vehículo para salvar su integridad y su vida.

“Salí de casa de un amigo en Costa Azul, en Acapulco, y me subí a un taxi, un bocho blanco con azul. Le dije que me lleve a casa y que mi papá vivía del otro lado. En eso, frente a una plaza que es color azul el tipo me empezó a tocar la pierna. Abrí la puerta, me bajé corriendo”, contó Bárbara.

Pese a que se había escapado de la escena, su infierno no terminó allí porque, según lo que relata, el conductor se bajó del coche para correr atrás de ella, agarrarla del cuello y exigirle que le pague.

Algunos años también tuvo una fea experiencia al tomar un taxi, el cual la llevó por un sitio muy alto, el cual desconocía, pero lo que era seguro es que estaba en otro lado diferente al de su destino.

“En eso se paró en un mirador, yo iba atrás y pregunté qué hacemos aquí. Me empezó a contar que desde hace mucho no tenía relaciones con su esposa y que le gustaría tener contigo. Me dijo muchas cosas y me puse a llorar. El señor me dejó ahí y yo me bajé corriendo y llorando”, añadió.

BÁRBARA DE REGIL ANUNCIA QUE TIENE COVID-19

Mediante una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil indicó que se contagió de coronavirus y que permanecerá aislada hasta terminar todo el proceso de la enfermedad.

Si bien tuvo algunos síntomas leves, la actriz ha manifestado sentirse muy bien y con humor para terminar su cuarentena hasta salir negativa en una prueba.

Este lunes, casualmente, se hizo una prueba antígena en la que obtuvo resultado negativo pero confirmó que no saldrá de su encierro hasta hacerse una PCR y confirmar que el virus ya no se encuentra en su organismo.

Bárbara de Regil hace actualizaciones de su estado de salud en sus redes sociales. (Foto: Instagram).