Barry Keoghan, actor irlandés conocido por su participación en películas como “Dunkerque”, “The Killing of a Sacred Deer”, “Trespass Against Us” y “Eternals”, fue el encargado de interpretar al Joker en “The Batman” de Matt Reeves.

En la escena de mitad de créditos de la película protagonizada por Robert Pattinson, cuando Enigma es encerrado en Arkham habla con el recluso de la celda del costado, que no es otro que el Joker, lo que es una señal de una posible secuela.

Aunque se trata de una escena breve y no muestra su rostro completo podría marcar el regreso del Príncipe Payaso del Crimen de Gotham City, pero ¿quién es Barry Keoghan y qué hizo antes de ser parte de “The Batman”.

Barry Keoghan como Druig en "Eternals" (Foto: Marvel Studios)

¿QUIÉN ES BARRY KEOGHAN?

Barry Keoghan nació el 18 de octubre de 1992 en el Norte de Dublín, creció en Summerhill, junto a su hermano, pasó siete años en acogimiento familiar, en 13 casas adoptivas diferentes. Su madre falleció debido a una sobredosis de heroína cuando él tenía 12 años, y desde entonces fue criado por su abuela y su tía materna.

“Lo recuerdo, no fue agradable. Nunca es agradable que los niños sean separados de sus padres. Nos trajeron... había una oficina en Mountjoy Square y tú ibas y esperabas allí. Recuerdo una pequeña sección de juguetes en la parte de atrás y una pequeña área de juegos”, dijo el actor a Dion Fanning.

Barry Keoghan fue agredido durante un asalto en la localidad de Galway, en Irlanda (Foto: Barry Keoghan/Instagram)

¿CÓMO EMPEZÓ LA CARRERA ACTORAL DE BARRY KEOGHAN?

Barry Keoghan comenzó su carrera actoral en 2011 cuando interpretó a Aido en la película de “Between the Canals”. Luego, estudió actuación en The Factory, una escuela local de teatro en Dublín, y a la edad de 18 años, participó en el dram irlandés “Fair City”.

En 2013, apareció como el “infame asesino de gatos” Wayne en la serie “Love/Hate”. En 2017, personificó a George Mills en “Dunkerque” y a Martin Lang en “El Asesinato de un Ciervo Sagrado”, donde trabajó junto a Colin Farrell y Nicole Kidman. Este rol le permitió ganar el Irish Film and Television Award como Mejor Actor de Reparto.

Además, Barry Keoghan es un boxeador amateur. Durante una entrevista con Off the Ball, confesó que le gusta hacer “tanto boxeo como pueda”.

BARRY KEOGHAN EN “THE BATMAN”

En una entrevista con Esquire Middle East, contó cómo fue interpretar al Joker en “The Batman”. “Es brillante, Matt Reeves y Dylan Clark, especialmente juntos, fueron increíbles. Y, ya sabes, formar parte del universo de Batman es algo muy importante para mí”, indicó.

Asimismo, admitió ser un gran admirador de las historias del Caballero Oscuro, por lo que aún no cree que haya formado parte de la nueva adaptación. “Soy fanático de estas películas y especialmente del universo de Batman. Estar en ese mundo, todavía me estoy pellizcando”.

“[Matt Reeves] es un cineasta al que también admiro enormemente. Y llegar a caminar junto a él, observar su trabajo, y cómo, al igual que Chloé Zhao, lo cómodo que te hace sentir en el set y te da el tiempo que necesitas y lo que quieres. Estoy en una posición tan bendecida”, agregó.

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE BARRY KEOGHAN?

Actualmente, el actor de “The Batman” está saliendo con Alyson Sandro, quien lo acompaño a la alfombra roja en el estreno de “Eternals” en octubre de 2021. En una reciente publicación, el actor de 29 años compartió una foto con su novia, acompañada del mensaje: “Mi lady, eres hermosa”.