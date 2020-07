“Batwoman”, la serie basada en el personaje de DC del Arrowverso de The CW, se quedó sin su actriz protagonista Ruby Rose antes de que comience a grabarse la segunda temporada y ahora la actriz Javicia Leslie tomará su lugar. La primera temporada de la ficción de DC Comics llegó el 6 de octubre del 2019 y se unió a los demás héroes de la compañía para “Crisis en Tierras Infinitas”, su mega-evento para la televisión.

Si bien al final de esta unión de superhéroes, la justiciera de Gotham mantenía su existencia con Ruby Rose a la cabeza, la actriz confirmó a medios como Deadline que no se había adaptado completamente a las obligaciones de una superproducción, además de que los creadores de la serie estaban planeando tenerla en el papel durante muchos años, algo en lo que ella no estaba de acuerdo.

“He tomado la decisión difícil de no volver a Batwoman la próxima temporada. No ha sido una decisión que he tomado a la ligera porque tengo todo el respeto por el reparto, equipo y todos los implicados en la serie tanto en Vancouver como en Los Angeles”, explicó la actriz australiana en un comunicado que tomó por sorpresa a los fans.

Luego de un tiempo de casting, la productora anunció que la actriz Javicia leslie sería la siguiente Batwoman, una que llegaría en la segunda temporada para enero del 2021. La misma interpretará a Ryan Wilder, un personaje completamente original para la serie de DC, que además se presenta como una gran oportunidad para el Arrowverso. ¿Por qué es esto?

LA GRAN OPORTUNIDAD DEL ARROWVERSO CON JAVICIA LESLIE EN “BATWOMAN”

Si bien hubo rumores de que los escritores estaban matando a Kate en la segunda temporada para justificar su salida, la showrunner Caroline Dries desmintió la información falsa tal como lo anunció Screenrant. En lugar de ser asesinada, Dries confirmó que Kate desaparecerá al comienzo de del regreso de la serie y que será una gran historia cuando Ryan Wilder se haga cargo.

Queda por ver si sus amigos y familiares encontrarán o no a Kate, pero es muy poco probable que la primera Batwoman vuelva a ser vista. Aquí es donde entra Leslie, ya que interpretará al nuevo personaje Ryan, una creación original de la serie que continuará el legado de Kate como la próxima Batwoman, marcando un momento histórico no solo para Arrowverse, sino también para la mitología general de Batman.

La familia de Batman original se conforma solo de personajes blancos (Foto: DC Comics)

Si bien la Familia Bat está compuesta por miembros masculinos y femeninos, hay muy pocos personajes diversos en género y color que forman parte de la cruzada de Bruce Wayne. Cassandra Cain y Lucas Fox, que es un personaje habitual en Batwoman, son dos de los pocos héroes diversos en el equipo de Batman entre los personajes en su mayoría blancos, algo que los fans de los cómics podrán confirmar.

Por su parte, The CW está adoptando un enfoque diferente al explorar la versión Arrowverse de la familia de Batman. Dado que Ryan Wilder no existe en la tradición de DC, les da a los escritores mucha libertad para crear su propia mitología mientras se pone el disfraz de heroína, a la vez que comienza a crear su propio equipo de super amigos y se une a otros héroes de The CW.

Como se informa que la producción tendrá lugar en algún momento de septiembre, con la pandemia de coronavirus que aún afecta a la industria, es probable que surjan más detalles sobre Ryan Wilder en los próximos meses. Sin embargo, después del casting de Leslie como Batwoman, es claro que estamos en un momento importante no solo para Arrowverse, sino también para el género de superhéroes en general.

El Arrowverse cambiará sus cimientos para ser más inclusivo (Foto: The CW)

Cuando se trata de adaptar las propiedades de los cómics a la pantalla, ya sea en acción en vivo o animación, los personajes de color por mucho tiempo no siempre se han manejado bien. A medida que el género de superhéroes comenzó a entrar en las pantallas grandes y pequeñas, a los personajes de color rara vez se les dieron las mismas oportunidades que a sus compañeros de raza caucásica.

En muchas historias de superhéroes, tanto en televisión como en películas, los personajes de color han sido retratados como el mejor amigo, el interés amoroso u otros papeles secundarios para el personaje blanco principal. En los últimos 10 años, la industria ha comenzado a acercarse a la dirección correcta, ya que los consumidores y los críticos han señalado la gran falta de personajes de color y sexualidad en las principales franquicias de superhéroes.

A pesar de que los estudios y las redes aún tienen un largo camino por recorrer, el progreso está ocurriendo. Eso también se aplica a cómo se ve detrás de la cámara, ya que varias propiedades no siempre han tenido las voces correctas para representar a varios héroes. “Black Lightning” es uno de los programas actuales que establece un buen ejemplo de cómo se hace en pantalla y detrás de escena.

"Black Lightning" tiene muchos elementos inclusivos que The CW debería copiar en sus otras series (Foto: The CW)

Salim Akil es el showrunner que tiene una sala de escritores que consta de múltiples voces negras presentes para dar una representación auténtica de la familia Pierce. Hasta que “Black Lightning” se estrenó en The CW, los otros shows de Arrowverse no tenían un héroe de color en DC que liderara su propia serie. Cuando “Batwoman” se estrenó, se convirtió en la primera serie de superhéroes que no solo presentaba a un personaje LGBTQIA como protagonista, sino que protagonizaba una actriz abiertamente gay en el papel icónico.

Con la incorporación de “Batwoman” a la lista de Arrowverse, la serie pudo llevar a la franquicia un gran paso adelante en la dirección correcta. Aunque la serie representaba mucho su sexualidad, “Batwoman” no siempre exploraba lo suficiente de Kate como judía. Dado que la religión de Kate es una parte importante de la mitología del personaje, la adaptación de Arrowverse solo la tocó algunas veces.

Sin embargo, mientras “Batwoman” luchó con ciertas áreas, la serie ha sido progresiva en muchas formas correctas. Mientras que el grupo principal presenta a Alice (Rachel Skarsten) y Jacob Kane (Dougray Scott), el resto de los habituales de “Batwoman” consisten principalmente en personajes diversos. A pesar de que Catherine Hamilton-Kane (Elizabeth Anweis) fue asesinada a principios de la primera temporada, la serie aún tiene a Sophie Moore (Meagan Tandy), Mary Hamilton (Nicole Kang) y Luke Fox (Camrus Johnson).

Cuando Leslie entre como la nueva protagonista, eso la convertirán el tercer personaje negro en el elenco. En el caso de Mary, se ha convertido en uno de los pocos pero más prominentes personajes asiático-americanos en Arrowverse, donde juega un papel importante dentro del equipo. A pesar de comenzar como la ayuda de Kate, Sophie surgió durante toda la temporada como su propio personaje.

Mientras Luke comenzaba en un papel muy similar al de su padre Lucius para “Batman”, hubo algunas bromas sobre su futuro potencial como Batwing hacia el final de la temporada 1 de “Batwoman”. A pesar de que los tres son principalmente personajes de apoyo para Kate, Batwoman está siendo más progresiva con sus diversos personajes para tener capas adicionales.

Cualquiera que sea su dinámica respectiva con Ryan de Leslie, tener una mujer de color como su nuevo líder hace que Team Batwoman sea uno de los grupos más progresistas en Arrowverse. Con la antorcha de Rose pasando a Leslie en la temporada 2 de “Batwoman”, es un momento importante para Arrowverse por varias razones.

"Batwoman" tiene pocos actores de color importantes (Foto: The CW)

A pesar de que “Black Lightning” presenta a varias mujeres negras como personajes principales con Lynn (Christine Adams), Thunder (Nafessa Williams) y Lightning (China Anne McClain), “Batwoman” se convierte en el primer programa de televisión de DC en protagonizar a una superheroína negra como el personaje central. Cuando se trata de la representación LGBT en la franquicia, ciertamente hay muchos personajes abiertamente homosexuales y bisexuales en los programas de Arrowverse.

Sin embargo, solo un puñado de ellos son retratados por actores LGBT, y Leslie, que es bisexual, ahora es uno de ellos liderando una serie de superhéroes. Traer a Ryan a la Liga de la Justicia de The CW será intrigante a medida que el equipo obtenga no solo una nueva heroína LGBT sino también una mujer de color para representar el legado de Batman en la versión de acción en vivo.

Con “Batwoman” todavía tiene en su horizonte tener un crossover de 2 partes con Superman y Lois, podría ser la oportunidad de Ryan de Leslie para que realmente interactúe con el Arrowverse. Como nadie tiene ningún vínculo con Ryan, al menos por lo que se sabe sobre ella hasta ahora, este será un capítulo importante en su primer año como superhéroe.

Al integrar a Leslie como una heroína de DC, allanará el camino para que más redes y plataformas de transmisión consideren traer más personajes de color de los cómics a la pantalla chica en sus propios proyectos. Si bien su casting es una gran victoria para el género de superhéroes, el éxito de Ryan depende en gran medida de cómo los escritores manejan su narrativa y su evolución con los años.

Cuando se trata del Arrowverse, su misión de querer reflejar un Universo DC más moderno con una línea diversa de héroes y villanos hace de esta una de las franquicias más progresistas hasta el día de hoy. Sin embargo, el universo compartido de Greg Berlanti todavía tiene mucho espacio para mejorar cuando se trata de manejar la representación detrás y delante de la cámara. Pero con el casting de Batwoman de Javicia Leslie, se espera que esto vaya mejorando poco a poco con el pasar del tiempo.

