La muy esperada serie Batwoman apenas terminó su primera temporada el último domingo, pero su protagonista, Ruby Rose, decidió abandonar la producción de The CW que se ve en Latinoamérica por HBO. Sin razones claras, la actriz dejó colgada la capa de la heroína de Gotham City, lo cual causa incertidumbre de cara a la segunda temporada de la serie y al Arrowverse en general.

Debido a que gran parte del éxito de Batwoman se debió a la propia figura de Ruby Rose, el que haya dejado la serie es un dolor de cabeza para los ejecutivos, pues tienen la difícil tarea de encontrar a un reemplazo igual de mediático, carismático y, sobre todo, que guste a los fanáticos del Arrowverse.

Los nombres para ser la nueva heroína de Gotham City comenzaron a aparecer de inmediato, incluso se mencionó a Kristen Stewart, soñando que pueda reunirse una vez más con el coprotagonista de Crepúsculo, Robert Pattinson, quien ahora es Batman. Sin embargo, hay otras actrices que más posiblemente podrían ser la próxima Batwoman.

5) DARIA RAE BERENATO (SONYA DEVILLE)

Un nombre lanzado por los fanáticos es el de esta luchadora de la WWE. Basándonos en lo físico del rodaje de Batwoman, Sonya Deville podría ser la candidata perfecta pues, además de ser luchadora profesional, practica las artes marciales mixtas.

No olvidemos que la WWE es un espectáculo, lo cual le provee cierto grado de conocimiento actoral y, además, tiene que usar siempre un outfit. Sería un gran salto en su carrera y le daría un look muy agresivo a Batwoman.

4) JACQUELINE TOBONI

Quizá los años que Jacqueline Toboni interpretó a Theresa Rubel en Grimm puedan haberle servido de preparación para ponerse la capa de Batwoman. Y es que, si bien la historia de Kate Kane y Theresa Rubel son totalmente distintas, ambas terminaron en un lugar común: tuvieron que desarrollar habilidades de supervivencia y de lucha.

Por otro lado, ambos personajes tienen un sentido de la moda algo similar, y ambos tienen problemas para confiar en la gente.

3) ASHLEY PLATZ

Ella es otra actriz que tiene las habilidades físicas para interpretar a Batwoman. La ex atleta universitaria y ahora maestra de yoga, no tendría problema para las escenas de acción de la heroína. Por otro lado, Ashley Platz se identifica como pansexual, lo cual encajaría con el criterio LGTB deseado por la mente de los creadores. Por último, no es nueva en las adaptaciones de cómics, pues ha aparecido en la serie “Agents of SHIELD”.

2) KATE MCKINNON

Quizá es la actriz que más posibilidades tenga de interpretar a Batwoman. Al igual que Ruby Rose, Kate McKinnon es abiertamente lesbiana, sino que su colaboración por años en Saturday Night Live ha probado que tiene mucha versatilidad en términos actorales.

Pese a que sus habilidades actores se han mostrado más en comedia, no sería la primera en hacer la transición a lo dramático, para lo que el Arrowverse sería un trampolín perfecto.

1) CRYSTAL REED

Crystal Reed no es ajena al género de superhéroes. Ha paseado su talento por Teen Wolf, Gotham y la corta Swamp Thing. De todos esos roles, el que más la acerca a Batwoman es el de Alison Argent en Teen Wolf, donde demostró fuerza, vulnerabilidad y hasta muestras de oscuridad interna.

¿QUÉ PASARÁ CON LA SEGUNDA TEMPORADA DE “BATWOMAN”?

La cadena, que forma parte de la Warner Bros Television, ha agradecido a Ruby Rose su participación en la primera temporada y le ha deseado lo mejor, pero ha confirmado que cree fielmente en la serie, su segunda edición y su futuro.

Por ello, están organizando ya su nuevo fichaje, que será también una actriz de la comunidad LGTB para ser fiel al personaje que representa esta adaptación. Una prima de Bruce Wayne (Batman) que protege las calles de Gotham City mientras el hombre murciélago está desaparecido de la faz de la tierra.

Ahora el estudio Warner Bros, el canal The CW y la productora Berlanti Productions están en un apuro: tienen poco tiempo para encontrar una sustituta para dar vida a la primera protagonista superheroica abiertamente lesbiana de la televisión.

