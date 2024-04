Rafael Araneda tiene una familia hermosa junto a su esposa Marcela Vacarezza. Ambos trajeron al mundo a tres hijos, pero hace unos años decidieron agrandar su clan, pero no de la manera típica, sino que optaron por adoptar a un niño que no tenía hogar. El nombre de este angelito es Benjamín, quien llegó a casa a dar una inyección de amor a cada uno de sus integrantes, tal y como se puede ver en las redes sociales del famoso, donde suele compartir los mejores momentos al lado de sus seres queridos.

Por mucho tiempo todos hemos sido testigos de cómo el chileno y su pareja llevaban este proceso. Como lo mencioné, en las plataformas digitales se han compartido varios videos y fotografías del niño, por lo que se le ha visto crecer de forma paulatina en su nuevo hogar. Lo que no se conoce mucho es cómo así fue el proceso de adopción y todo lo que conlleva ello, ya que también hay que manejar el tema de la comunicación hacia pequeño y las preguntas que, evidentemente, tiene y comienza a hacer.

LA HISTORIA DE LA ADOPCIÓN DE BENJAMÍN

El presentador de “Enamorándonos” estuvo como invitado del programa “Desiguales” y uno de los temas que se tocó fue, efectivamente, lo relacionado con Benjamín y su adopción. De esta manera, el chileno abrió todo su corazón para expresar cómo fue que, junto a su esposa, se tomó la decisión de adoptar un niño y resulta que no fue algo planeado, sino que todo se debe un sentimiento que se produjo de la nada, prácticamente de un momento a otro.

De acuerdo con lo comentado por Araneda, su familia se dirigió a un hogar de niños abandonados porque su hija Florencia tenía que ir y allí comenzó a caminar y llegó hasta un pasillo en el que se encontraban varios niños muy pequeños. Al ver a Benjamín sintió una conexión única y lo mejor de todo es que su esposa sintió lo mismo, así que ambos lo decidieron y comenzaron a avanzar en el proceso de la adopción. Así fue que le dieron una familia a un hermoso bebé.

“Estaba conversando con las monjitas porque las conocía, ya que había estado ahí en otras oportunidades y las había ayudado, pero nunca me había pasado nada de conectarme con algún niño. Mi mujer me llama, voy para allá y me dice ‘mira todas esas cunitas camina para adentro’ y entro por un pasillo largo lleno niñitos pequeños, bebés y llego casi al fondo y veo a esta cosa maravillosa con los ojos gigantes, una sonrisa, se me tira a los brazos, lo abrazo y sentí electricidad, sentí un golpe de energía que yo no lo había sentido nunca. Me doy vuelta y Marcela me dice ‘a mí me pasó lo mismo’. Y quedamos flechados. Esa es la verdad. Quedamos enamorados”, comentó.

Rafael Araneda junto a su familia en unas vacaciones por Francia (Foto: Marcela Vacarezza / Instagram)

¿CÓMO LE COMUNICAN QUE ES ADOPTADO?

Cuando un niño es adoptado, los padres tienen que ser muy cuidadosos en cómo se lo dicen, ya que podría ser algo impactante para quienes lo reciben de golpe o de manera no correcta, así que es recomendable que reciban apoyo de un psicólogo o psiquiatra, algo que ha hecho el presentador chileno con la finalidad de llevar ese proceso de la mejor manera.

Es por ello que se lo está hablando de forma paulatina con el objetivo de que pueda ir entendiendo. Es más, el propio Araneda reconoció que Benjamín ya comienza a hacer algunas preguntas.

“Se le dice todos los días de distintas manera. Él es muy pequeño para recibir toda la información. Yo lo conversé con un psiquiatra, mi mujer también, y dice que en el fondo tenemos que todos los días hablar de adopción, hablar de que él es el elegido para que el día de mañana no sea una palabra extraña, sino que forme parte de su vocabulario. Que es único, que es diferente, que tiene que ser orgullosamente negro, orgullosamente haitiano-chileno. Y que toda esta conversación tiene que llevarse a cabo en el hogar, que nada sorprenda al niño el día de mañana”, reveló.