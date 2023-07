Bertín Osborne volverá a ser padre a los 69 años. La noticia la reveló la revista Lecturas, quien afirmó que el presentador y cantante español está esperando un hijo con Marlises Gabriela Guillén, una mujer de 32 años a la que se ha referido como una “amiga especial”.

La nueva paternidad de Bertín Osborne ha causado revuelo en España, no solo por la edad en la que lo tendrá, sino también por las declaraciones del presentador en una entrevista telefónica en “Y ahora Sonsoles”, donde ha definido el embarazo como no deseado. “Me refiero a que no estaba previsto, pero eso no quiere decir que vaya a odiarle, en absoluto. No hay que dramatizar”, indicó.

De acuerdo con la información del medio español, Marlises Gabriela Guillén tiene 3 meses de embarazo y ha sido vista acudiendo a un conocido centro de salud. Según los cálculos, el hijo de Bertín Osborne llegaría a este mundo en el mes de diciembre. Pero, ¿cuántos hijos tiene el cantante español? Aquí te lo contamos.

Bertín Osborne volverá a ser padre a los 69 años (Foto: Bertín Osborne/ Instagram)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE BERTÍN OSBORNE, QUIÉNES SON Y A QUÉ SE DEDICAN?

Bertín Osborne tiene siete hijos en total. Cabe señalar que su primogénito, tristemente, falleció pocos días después de nacer. El presentador español tiene 4 hijos con su primera esposa, Sandra Domecq, y 2 con la segunda, Fabiola Martínez. Y ahora tendrá uno con Marlises Gabriela Guillén.

LOS HIJOS DE BERTÍN OSBORNE Y SANDRA DOMECQ

Bertín Osborne se casó por primera vez con Sandra Domecq Williams. En aquel entonces, el presentador tenía 21 años. El matrimonio duró 14 años y tuvo cuatro hijos.

1. Cristian

Cristian fue el primer hijo de Bertín Osborne. Nació en 1977, pero tristemente murió pocos días después por un problema en el hígado.

2. Alejandra

Tras la muerte de Cristian, llegó Alejandra al matrimonio de Bertín Osborne y Sandra Domecq Williams. Actualmente, ella forma parte del equipo profesional de “Mi casa es la tuya”, programa de entrevistas que Bertín conduce en Telecinco. También trabaja en proyectos de diseño de interiores.

3. Eugenia

Nació en 1986. Actualmente tiene 37 años, es influencer y empresaria. Lanzó una línea de ropa y menaje para el hogar.

4. Claudia

Nació en 1989. Ella es coach y está casada desde hace dos años con José Entrecanales, con el que ha estado unos meses viviendo en Australia.

LOS HIJOS DE BERTÍN OSBORNE Y FABIOLA MARTÍNEZ

Bertín Osborne se casó por segunda vez en 2006 con Fabiola Martínez. Fruto de este segundo enlace, nacieron sus otros dos hijos: Kike y Carlos.

5. Kike

Nació once semanas antes de lo previsto en enero de 2007. Él padece una lesión cerebral y es todo un ejemplo de superación.

6. Carlos

Nació en 2008. Él es un adolescente al que le gusta distintas disciplinas del arte como bailar, tocar el piano y cantar.