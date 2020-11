Lorna Cepeda , la popular ‘Peliteñida’ de “Yo soy Betty, la fea” , es sin duda uno de los personajes más recordados de la exitosa telenovela colombiana que se estrenó hace 21 años. De hecho, tras llegar a Netflix hace unos meses, se mantiene dentro de las producciones más vistas de la plataforma de streaming, atrayendo nuevos públicos y antiguos que recuerdan sus más graciosas escenas.

La actriz colombiana logró alcanzar la cima del éxito por su gran talento y desde ese momento continuó con su carrera actoral en diversos proyectos, pero su personaje de ‘Patricia Fernández’ ha logrado mantenerse en el tiempo.

Tanto es la popularidad de la ‘Peliteñida’ que muchos de sus fans siguen recordando a Lorna Cepeda de esa forma, pero hace poco sorprendió a sus fans al anunciar que estaba celebrando su cumpleaños número 50.

Lorna Cepeda celebró su medio siglo de vida el pasado 18 de noviembre. La actriz festejo junto a sus seres queridos, recibiendo una enorme cantidad de saludos por parte de sus seguidores y muchos de sus colegas.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores, publicó un carril de fotografías mostrando un poco de lo que fue el pequeño festejo que le organizaron sus hijos en el que parece ser su apartamento.

“Happy birthday to me, 18 de noviembre, los amoooo. Gracias por todos sus mensajes tan lindos y maravillosos que me llenan el alma”, escribió la actriz en sus redes sociales.

La actriz colombiana acaba de cumplir 50 años y se siente muy feliz de su edad (Foto: Instagram / Lorna Cepeda)

No cabe duda que esta noticia ha sorprendido a más de uno, ya que la actriz colombiana luce una piel tersa y juvenil debido a que siempre ha tenido que cuidar de su salud para evitar que el cáncer de piel regrese a su vida. También luce una figura envidiable debido a la buena alimentación y los ejercicios que siempre realiza.

Lorna Cepeda es una de las actrices con más relevancia en Colombia, y al igual que muchos de sus colegas, se ha adecuado a esta nueva era donde las redes sociales se han convertido en el medio más usado para interactuar con sus seguidores.

La actriz supo hacerle frente al cáncer, pese a que acabó con la vida de su madre ( Foto: Lorna Cepeda / Instagram)

¿EN QUÉ SE INSPIRÓ LA ACTRIZ PARA INTERPRETAR A PATRICIPA?

En una entrevista Lorna Cepeda reveló que algunos de los ademanes que volvieron emblemático a su personaje, como mover el cabello de forma exagerada, fueron inspirados en una amiga suya de la vida real, quien también se llamaba Patricia.

“Ella cada vez que alguien le caía gordo le tiraba el pelo, solo que era más sutil. Yo me dije ‘lo voy a exagerar más y voy a volear pelo que da miedo y voy a tirárselo a la gente y todo”, reveló. Sin duda una buena idea, pues sus gestos enriquecieron aún más a su personaje.

VIDEO RECOMENDADO

Lorna Cepeda, la “Peliteñida” Patricia Fernández de “Yo soy Betty, la fea”, y su frase memorable

Lorna Cepeda, la "Peliteñida" Patricia Fernández de "Yo soy Betty, la fea", y su frase memorable