Lorna Cepeda , la popular ‘Peliteñida’ de “Yo soy Betty, la fea” , es sin duda uno de los personajes más recordados de la exitosa telenovela colombiana que llegó a más de 180 países. Tras su participación en esta serie, la actriz continuó con otros proyectos; sin embargo, no todo en su vida fue color de rosa, pues tuvo que enfrentar momentos muy duros al recibir en tres ocasiones la misma noticia: el cáncer se había instalado en su familia y en su cuerpo.

A pesar de que ella y su entorno fueron víctimas de esta enfermedad, supo darle batalla y no amilanarse. A continuación, te contamos las tres veces que Cepeda ha luchado contra este mal.

La colombiana actualmente tiene 49 años y está bien de salud (Foto: Lorna Cepeda / Instagram)

DETECTAN CÁNCER A SU MADRE

La actriz enfrentó por primera vez al cáncer cuando trabajaba con su hermana Angie Cepeda en un proyecto en Buenos Aires, Argentina. Ellas recibieron la noticia de que su madre había desarrollado el mal y tenía que ser intervenida quirúrgicamente con urgencia.

“Cuando la operaron la primera vez, un médico le dio como 15 días de vida, pero ella vivió ocho meses más; se supone que no debería para el estado tan avanzado del cáncer que ya tenía”, dijo Lorna en una entrevista a Caracol TV en 2018. En aquella oportunidad señaló que su muerte, en agosto de 2003, la impactó, pues tenía la esperanza de que continuara viviendo.

Asimismo, calificó a su progenitora como una mujer muy valiente que jamás mostró su sufrimiento y pidió no hablar mal del cáncer. “Era una guerrera impresionante. Fuerte, era muy fuerte. Ella, siendo tan dulce, era fuerte para todo (…). Ella decía: ‘Nunca digan nada negativo de mi enfermedad, aunque yo esté durmiendo, aunque ustedes crean que esté dormida, nunca hablen nada malo’ (…). [De su sufrimiento] las que sabían eran las personas que estaban más con ella”.

La muerte de su madre a causa del cáncer la dejó desconsolada, pues pensaba que iba a vivir más tiempo (Foto: Lorna Cepeda / Instagram)

DIAGNOSTICAN CÁNCER A SU HIJO

La segunda vez que la actriz se enfrentó a la enfermedad fue el mismo año que su madre falleció, en 2003. En aquella oportunidad, su hijo Nathaniel fue diagnosticado con cáncer de boca.

Ella se enteró de esta noticia cuando llevó a su pequeño, quien en ese entonces tenía siete años, al dentista para revisar unas protuberancias anormales que le habían salido en su boca. Tras realizarle diversos exámenes, los resultados dieron positivo para cáncer y tenía que ser operado.

Días antes de la cirugía, en uno de los exámenes preparatorios, Lorna se dio con la sorpresa de que el cáncer había desaparecido de su niño. Ella aseguró que se trataba de un milagro, pues le había encomendado a Dios y su madre que todo saliera bien.

La actriz contó que encomendó a Dios la vida de su hijo desde que se enteró que tenía cáncer siendo un niño (Foto: Lorna Cepeda / Instagram)

EL CÁNCER LLEGA A SU VIDA

La tercera y última vez que Lorna Cepeda recibió una noticia sobre este mal fue cuando llegó a su vida el año 2016. Ella había notado un sangrado en su espalda muy extraño, por lo que se realizó varios exámenes, los cuales determinaron que tenía cáncer de piel.

Después de varias intervenciones quirúrgicas, logró superar el mal. “Me arrancaron ese lunar. Estaba inmundo. Era una cosa que no era así chiquitica sino una cosa grande”, dijo en entrevista con el programa Se dice de mí.

La actriz dijo que al momento de recibir los resultados médicos sobre la enfermedad se asustó mucho, pero que posteriormente supo hacerle frente. Ahora, cuando observa cosas raras en su cuerpo va al especialista para que se las saque. “Fue un milagro divino, Dios me sanó a mí totalmente. Me toca seguir cuidándome (…). Cada vez que me veo una cicatriz es como lo agradecida que estoy con la vida de estar viva”.

La actriz está feliz de haber superado la enfermedad y se cuida mucho (Foto: Lorna Cepeda / Instagram)

¿QUIÉN ES LORNA CEPEDA?

Lorna Cepeda nació en Cartagena de Indias el 18 de noviembre de 1970. Aunque realizó estudios de Psicología en la Universidad del Norte, en Colombia, en 1997, decidió inclinarse por la actuación.

Antes comenzó su carrera artística como modelo y luego como actriz en 1997. Su primer papel lo obtuvo en la serie “Padres e hijos”. Ella es conocida internacionalmente por su actuación en “Yo soy Betty, la fea”, en el papel de Patricia Fernández ‘La Peliteñida’, una de las actuaciones más importantes de su carrera, que la llevó a ganar el Premio TVyNovelas en la categoría Mejor Actriz de Reparto. Ella actualmente tiene 49 años y continúa en el mundo de la televisión.

Sus últimas participaciones en la pantalla chica son: “Enfermeras” (2020), “Los Briceño” (2019), “Tormenta de amor” (2019), “3 familias” (2016), “Los graduados” (2013-2014), entre otras. También incursionó en el cine en las películas: “El que se enamora pierde” (2019), “Periodo de prueba” (2018), “Donaire y esplendor” (2017), etc.

Asimismo, en la serie “Amas de casa desesperadas” para Univisión junto a Lucía Méndez y Bernie Paz, y trabajó en varias obras de teatro, entre las que destaca “10 reglas para no matar a su marido”.

