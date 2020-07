“Yo soy Betty, la fea” fue una producción de hitos mundiales: traducida a 25 idiomas, emitida en 180 países y en el año 2010 ganó Record Guinness como la novela más exitosa de todos los tiempos. Son sus adaptaciones el punto clave para que la historia central de la brillante y poco agraciada economista nunca pierda vigencia. Para alcanzar 29 versiones diferentes de “Betty, la fea” a través de los años, ha sido necesario ajustarla conforme a las costumbres y evolución social de cada país.

Fue tanto así el éxito de la historia que en el año 2017 se estrenó una obra de teatro, donde uno de los objetivos era lograr reunir a la mayor parte de los personajes originales de la telenovela.

Fueron reunidos una cierta cantidad pero si que se notó de la ausencia de ese característico personaje del cuartel de las feas, Mariana Valdez el cual era interpretado por Mariú Arboleda y que sin duda dejó sorprendidos a muchos.

Los fieles seguidores de esta producción incluso señalaron que no se encontraba en escena, y que les hubiera gustado que la actriz se peresentara en tal obra. ¿Cual es la razón por la que la actriz no participó en la obra de “Betty, la fea”? ¿Realmente fue contactada y rechazó?

¿POR QUE MARIANA VALDEZ NO APARECE EN LA OBRA DE TEATRO DE “BETTY, LA FEA”?

Maria Eugenia Arboleda actuó como Mariana Valdez en "Betty, la fea" (Foto: RCN Televisión)

La actriz colombiana con años de trayectoria en el mundo de la actuación, desde hace ya más de 30 años aproximadamente, esta radicada en Estados Unidos con su familia. Para una entrevista la actriz dijo: “Me radiqué en Atlanta porque me casé y mi esposo es de esa ciudad. Viviendo ahí llevo 11 años, de los cuales la mitad la he pasado en Colombia por trabajo”. Entrevista realizada en el 2019 al medio colombiano El Nuevo Siglo.

En realidad, la razón por la que la actriz no formó parte del elenco de la obra de teatro de “Betty, la fea”, no es más que por como ella lo menciona: “ No sé qué pasó. Lo único que me dijeron es que no me habían podido ubicar, pero sí, me hubiera encantado participar ”. Esto lo dijo en una platica que tuvo con el diario La Opinion.

MÁS SOBRE MARIÚ ARBOLEDA “MARIANA VALDEZ”

Nacida en Cali, Mariú Valdez inició su carrera en 1987. Tuvo un papel en la telenovela Romero y Buseta, años más tarde tuvo un papel en Puerto Amor y Laura por favor, sin embargo se le conoce que su mayor éxito lo consiguió en “Yo soy Betty, la fea”, por la interpretación de Mariana Valdez, integrante del cuartel de las feas y amigas de Betty.

Tiempo después del gran éxito en “Betty, la fea”, Mariú continuó trabajando en telenovelas como La Jaula y Retratos. Sin embargo no solo estuvo en televisión, con su esfuerzo en la actuación logró estar en el cine de Colombia, logró compartir escena con Javier Bardem, Benjamin Bratt y Giovanna Mezzogiorno en la película “Amor en tiempos de cólera”.

Hace ya más de 10 años que María Eugenia Arboleda decidió irse a Atlanta, estando ahí la actriz decidió hacer un curso actoral y fue cuando encontró al amor. Después de un tiempo de haberse casado tuvo un hijo.

Después de tantos años la actriz ha logrado participar en la televisión norteamericana en algunos comerciales, comenzó su camino como productora y por sobretodo no deja a un lado su carrera como actriz.

